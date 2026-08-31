Президент РК предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра Казахстана.
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
Главный специалист отдела управления юстиции города Алматы (2002–2005)
Эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005–2006)
Работа в Администрации Президента Республики Казахстан (2006–2009)
Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009–2012)
Начальник департамента центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012–2014)
Начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 — 07.2015)
Руководитель аппарата акима города Астаны; заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015 — 2016)
Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016 — 07.2017)
Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 — 06.2018)
Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 — 06.2019)
Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (06.2019 — 25.02.2022)
Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
(25.02.2022; переназначен 28.11.2022 — 03.04.2023)
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (03.04.2023 — 06.02.2024)
Премьер-Министр Республики Казахстан (с 06.02.2024 — по настоящее время)
Образование
Казахская государственная юридическая академия (2001)
Специальность «Юрист»
Награды
Орден «Айбын» II степени (2014 г.).
Орден «Даңқ» (2021)
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