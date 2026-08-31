Ерлан Карин избран Вице-президентом Казахстана

За его кандидатуру проголосовал 141 депутат Курултая.

Ранее его кандидатуру предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления. Также он обеспечивает баланс между ветвями власти.

— Ерлана Карина хорошо знают в стране. Он много лет проработал в системе государственного управления, обладает широкой эрудицией, богатым опытом и является подлинным патриотом. Он принимал участие в практической реализации масштабных реформ, имеет четкое видение долгосрочной государственной стратегии и перспектив социально-экономического развития страны. Поэтому считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этого поста, — сказал Глава государства.

После избрания Вице-президента Глава государства подпишет указ о его полномочиях.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 в Туркестанской области.

Окончил Актюбинский университет им. К. Жубанова (1996) по специальности «Учитель истории и географии».

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Трудовую деятельность начал преподавателем Актюбинского университета, главным редактором газеты «Актюбинский университет», политическим обозревателем газеты «Диапазон» (1992-1997).

В 1997–1998 гг. — политический обозреватель газеты «Время»;

В 1998–2000 гг. занимал должность старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая;

С 02.2000–2003 гг. — директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ);

В 2004-2006 занимал должность генерального директора Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану;

С 2006 — советник акима Мангистауской области по политическим вопросам;

2008 — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-08.2013 — Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан»;

2014-02.2017 — директор Казахстанского института стратегических исследований.

Последние годы занимал должности государственного советника Республики Казахстан, помощника Президента Республики Казахстан, государственного секретаря Республики Казахстан.

30 июня назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента.

Имеет награды:

Орден: «Құрмет» (2010), «Достық» (2024);

Медаль «Қазақстан Республикасының Прокуратурасына 25 жыл», медаль Комитета национальной безопасности РК «За вклад в обеспечение национальной безопасности» (2019); Юбилейная медаль 20 лет Вооружённых сил Республики Казахстан» (2012).