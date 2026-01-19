Ахылбек Куришбаев: НАН РК придает значение адаптации науки к экономике

По словам А. Куришбаева, проблемы, поднимавшиеся на прежних заседаниях Национального курултая, поэтапно решаются.

— Следующий вопрос — адаптация науки к экономике. При анализе работы в этом направлении становится заметно, что научные темы формируются не в зависимости от потребностей экономики, а по возможностям ученых. Национальная академия наук смогла превратить это в инструмент стабильного планирования форсайт-методом. В течение двух лет мы провели региональные и отраслевые сессии, разработали 220 перспективных задач и 65 научно-технических заданий. Ранее вследствие недостаточного внимания мы потеряли множество научных школ. В связи с этим, Национальная академия наук совмесно с организацией «Korea Institute of Science and Technology Information» создала центр «AI SilkNet». Это дает нам возможность свободно получать информацию о новых технологиях в мире. Наряду с передовыми технологиями в науке, с помощью этого центра мы можем выявлять устаревшие методы, выбирать полезное для себя, — сказал А. Куришбаев.

Президент Национальной академии наук внес предложение по развитию этой инициативы в будущем, чтобы превратить организацию в информационный центр, работающий на Центральную Азию.

— Развитие науки в регионах также является стоящей перед нами большой задачей. Большинство ученых страны собрались в Астане и Алматы. Большая часть выделенных средств достается этим городам. Наука в регионах остается без поддержки по разным направлениям, — сказал спикер.

А.Куришбаев отметил, что для усиления влияния науки на развитие экономики нужно придавать этому вопросу достаточное значение.

Напомним, сегодня в Кызылорде начался V Национальный курултай.