Аграриям Казахстана спишут санкции и снизят долговую нагрузку

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) и АО «КазАгроФинанс» (КАФ) при наличии обоснованных причин и перспектив возврата средств рассматривают возможность пролонгации текущих займов на индивидуальной основе.

— При условии полного исполнения обязательств допускается списание ранее начисленных штрафов. Также в случае своевременного выполнения обязательств по договорам лизинга возможно рассмотрение вопроса о переносе сроков исполнения с последующим списанием санкций, — говорится в ответе на депзапрос.

Также дополнительно в целях снижения долговой нагрузки в 2024 году АКК и КАФ реализовали акцию «Погаси долг без пени», в рамках которой заемщикам, допустившим просрочку, предоставлялась возможность списания неустоек.

— Кроме того, по действующим договорам с АКК и КАФ продолжается рассмотрение обращений заемщиков и лизингополучателей, не получивших своевременно субсидии, по вопросам реструктуризации платежей в соответствии с установленными условиями. Следует отметить, что согласно действующим правилам уже предусмотрены предельные сроки рассмотрения и одобрения заявок, находящихся в листе ожидания. Выплаты осуществляются в порядке очередности по дате и времени подачи заявки при наличии дополнительных бюджетных средств в текущем финансовом году. В случае отсутствия финансирования выплаты переносятся на следующий финансовый год, — говорится в ответе.

Ранее мы писали, что более 440 млрд тенге предусмотрено на субсидирование АПК в Казахстане.