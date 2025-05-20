Более 440 млрд тенге предусмотрено на субсидирование АПК в Казахстане
В 2025 году для этих целей в местных бюджетах предусмотрено более 440 млрд тенге. Об этом стало известно из ответа Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В рамках имеющихся бюджетных возможностей Правительством проводится
комплексная работа по поддержке аграриев, включая погашение задолженности прошлых лет и выделение дополнительных средств на льготное финансирование. Так, в 2025 году для этих целей в местных бюджетах предусмотрено более 440 млрд тенге, также из резерва Правительства выделено 48,4 млрд тенге на субсидирование стоимости удобрений и 10 млрд тенге на субсидирование производства сахарной свеклы прошлого года, часть которых направляется на покрытие ранее накопившихся обязательств, — говорится в ответе главы Правительства.
Ранее мы писали, что влага и температура обещают урожайный сезон в Костанайской области.
Также стало известно, что более 6 тысяч аграриев по стране получили льготное кредитование.