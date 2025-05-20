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    12:24, 20 Май 2025 | GMT +5

    Более 440 млрд тенге предусмотрено на субсидирование АПК в Казахстане

    В 2025 году для этих целей в местных бюджетах предусмотрено более 440 млрд тенге. Об этом стало известно из ответа Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сельское хозяйство
    Фото: gov.kz

    — В рамках имеющихся бюджетных возможностей Правительством проводится 
    комплексная работа по поддержке аграриев, включая погашение задолженности прошлых лет и выделение дополнительных средств на льготное финансирование. Так, в 2025 году для этих целей в местных бюджетах предусмотрено более 440 млрд тенге, также из резерва Правительства выделено 48,4 млрд тенге на субсидирование стоимости удобрений и 10 млрд тенге на субсидирование производства сахарной свеклы прошлого года, часть которых направляется на покрытие ранее накопившихся обязательств, — говорится в ответе главы Правительства.

    Ранее мы писали, что влага и температура обещают урожайный сезон в Костанайской области. 

    Также стало известно, что более 6 тысяч аграриев по стране получили льготное кредитование. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии АПК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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