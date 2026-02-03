РУ
    15:00, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Агентство Kazinform будет транслировать седьмое заседание Конституционной комиссии

    Сегодня, 3 февраля, состоится очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), передает агентство Kazinform.

    кадр из видеотрансляции

    Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz, constcouncil.kz, Конституциялық реформа 2026.

    Начало трансляции в 16:00 часов.

    Прямой эфир будет транслироваться и на YouTube-канале агентства Kazinform.

    Напомним, Комиссия провела уже шесть заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана. 

    Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений. Со своими мнениями, замечаниями и предложениями выступили известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

    В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

    Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.

    В новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

    Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей.

    Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции.

    Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

    В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. 

    Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

    Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

    Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.

    Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.

    В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:

    • Образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.

    Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.

    • Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.
    • Учреждение института Вице-Президента. Он будет от имени Президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.
    • Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.
    • Защита интеллектуальной собственности.
    • Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.
    • Закрепление «правила Миранды».

    Кроме того, в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.

    Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

    Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме.

    Работа Конституционной комиссии продолжается.

