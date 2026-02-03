Агентство Kazinform будет транслировать седьмое заседание Конституционной комиссии

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz, constcouncil.kz, Конституциялық реформа 2026.

Начало трансляции в 16:00 часов.

Прямой эфир будет транслироваться и на YouTube-канале агентства Kazinform.

Напомним, Комиссия провела уже шесть заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана.

Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений. Со своими мнениями, замечаниями и предложениями выступили известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.

В новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей.

Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции.

Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации.

Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.

Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.

В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:

Образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.

Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.

Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.

Учреждение института Вице-Президента. Он будет от имени Президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.

Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.

Защита интеллектуальной собственности.

Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.

Закрепление «правила Миранды».

Кроме того, в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.

Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Работа Конституционной комиссии продолжается.