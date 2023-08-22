АЭС в Казахстане: какие вопросы вынесут на публичные обсуждения
Как известно, по итогам проведенных исследований ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была рекомендована территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области. Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Республики Казахстан в мае 2022 года.
Согласно статье 12 Закона РК «Об использовании атомной энергии» для принятия соответствующего решения Правительства о выборе района размещения АЭС требуется согласие местных представительных органов (маслихата), на территории которых планируется строительство установки. В этой связи Акиматом Жамбылского района Алматинской области были инициированы данные обсуждения в целях выявления отношения населения к вопросу строительства АЭС на их территории.
На слушаниях планируется обсудить вопросы экологии, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы.
В слушаниях примут участие: население, СМИ, Общественный совет Алматинской области, Министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Научно-технический центр безопасности ядерных технологий, Ядерное общество Казахстана, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ и др.
В ходе слушаний граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.
В ведомстве отметили, что данные публичные обсуждения не являются общественными слушаниями, проводимыми согласно Экологического кодекса Республики Казахстан.
Общественные слушания должны быть проведены позднее на этапах экологической оценки проекта после разработки проектной документации. В таблице ниже показано отличие между публичными обсуждениями и общественными слушаниями.