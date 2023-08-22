АЭС в Казахстане: какие вопросы вынесут на публичные обсуждения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 августа, в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области состоятся публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС. Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих было размещено акиматом Жамбылского района Алматинской области 21 июля 2023 года в газете Атамекен (№28), на официальном сайте, на страницах Instagram и Facebook районного акимата. Об этом сообщили в Минэнерго РК, передает МИА «Казинформ».

Как известно, по итогам проведенных исследований ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была рекомендована территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области. Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Республики Казахстан в мае 2022 года.

Согласно статье 12 Закона РК «Об использовании атомной энергии» для принятия соответствующего решения Правительства о выборе района размещения АЭС требуется согласие местных представительных органов (маслихата), на территории которых планируется строительство установки. В этой связи Акиматом Жамбылского района Алматинской области были инициированы данные обсуждения в целях выявления отношения населения к вопросу строительства АЭС на их территории.

На слушаниях планируется обсудить вопросы экологии, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы.

В слушаниях примут участие: население, СМИ, Общественный совет Алматинской области, Министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Научно-технический центр безопасности ядерных технологий, Ядерное общество Казахстана, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ и др.

В ходе слушаний граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

В ведомстве отметили, что данные публичные обсуждения не являются общественными слушаниями, проводимыми согласно Экологического кодекса Республики Казахстан.

Общественные слушания должны быть проведены позднее на этапах экологической оценки проекта после разработки проектной документации. В таблице ниже показано отличие между публичными обсуждениями и общественными слушаниями.

Ранее ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуан Сиябеков пояснил, зачем Казахстану нужен АЭС. По словам министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева, количество поддерживающих строительство АЭС существенно выросло.





В свою очередь, эколог, заведующая кафедрой экологического менеджмента и инженерии ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, профессор Райхан Бейсенова считает, что при строительстве АЭС необходимо уделять внимание технологиям последнего поколения.





Сколько денег потребуется для строительства атомной электростанции, будет определено после выбора подходящей технологии. Об этом сообщил заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гани Алиулы.





Тем временем о строительстве первой АЭС в Казахстане пишут мировые СМИ.