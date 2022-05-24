24 Мая 2022 21:31

АЭС надо строить на севере и западе Казахстана - глава Союза энергетиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возможности строительства атомной электростанции в Казахстане рассмотрели эксперты в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин презентовал план развития АЭС энергетикам, экономистам, профессорам. По его данным, электростанцию планируют построить к 2035 году.

В качестве потенциальных площадок для строительства АЭС рассматриваются две локации: поселок Улкен в Алматинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области (переходит в Абайскую область - прим. авт.)

Тимур Жантикин также сообщил, что строительство двух блоков оценивается от 6 до 12 млрд долларов. Финансирование предполагается посредством привлечения заемного финансирования и использование собственных средств в соотношении 80% - 20%

До этого сообщалось, что стоимость строительства одного атомно-энергетического блока мощностью 1000-1200 МВт составит около 5 млрд долларов.

По словам спикера, ежегодно работа АЭС на 1000 МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн. Кроме того, строительство АЭС обеспечивает экономический рост и появление новых рабочих мест – 1 рабочее место при АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях. Обеспечивает надежное стабильное энергоснабжения потребителей в течение более 60 лет.

Многие энергетики, которые присутствовали на встрече, поддержали строительство АЭС. Один из них - генеральный директор Союза инженеров-энергетиков страны Марат Дулкаиров. Он считает, что АЭС по возможности надо строить также на западе и севере Казахстана.

«Я считаю, что атомную электростанцию надо строить не только на юге, в Прибалхашье или на востоке в Курчатове, но и на севере, западе Казахстана. У нас огромная территория и передача электроэнергии на такие расстояния - это потеря. Поэтому нам нужно на местах развивать распределенную генерацию. Без больших передач электроэнергии. Как раз к этому времени, наверное, будут и реакторы мощностью 300 МВт. Они есть, надежные и стабильные. Я думаю, что перспектива за АЭС. Нам нужно строить и вторую, третью электростанцию, не стоять на месте. Это же прогресс», - сказал он.

Эксперт заявил, что строительство АЭС уже надо начинать в Алматинской области и ВКО.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстану нужна атомная электростанция.

По его словам, исследования по строительству АЭС продлятся до конца года.

На расширенном заседании Правительства от 8 февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строительства атомной электроэнергии.