Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане, рассказал директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный опыт показывает, что стоимость строительства одного атомно-энергетического блока мощностью 1000-1200 МВт составит около 5 млрд долларов. Это приблизительная сумма. Повторюсь, так показывает международный опыт. Такие цены на мировом рынке строительства АЭС. Конечно, более точную сумму можно будет назвать только при определении компании-поставщика, которая установит станцию, и проведении переговоров. Ведь стоимость АЭС зависит от многих факторов», - сказал Жаслан Касенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК..

Было отмечено, что пока неизвестно, из какого источника будет финансироваться данный проект.

«Источник финансирования также будет уточняться во время переговоров. Как я уже говорил, существуют различные механизмы привлечения денег в этот проект», - пояснил Жаслан Касенов.

Ранее он заявил, что в настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики.

«В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду», - сказал Жаслан Касенов.

Спикер добавил, что сейчас идет активная работа по изучению технологий 6 мировых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии.