Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане

    23 Февраля 2022, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане, рассказал директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Международный опыт показывает, что стоимость строительства одного атомно-энергетического блока мощностью 1000-1200 МВт составит около 5 млрд долларов. Это приблизительная сумма. Повторюсь, так показывает международный опыт. Такие цены на мировом рынке строительства АЭС. Конечно, более точную сумму можно будет назвать только при определении компании-поставщика, которая установит станцию, и проведении переговоров. Ведь стоимость АЭС зависит от многих факторов», - сказал Жаслан Касенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК..

    Было отмечено, что пока неизвестно, из какого источника будет финансироваться данный проект.

    «Источник финансирования также будет уточняться во время переговоров. Как я уже говорил, существуют различные механизмы привлечения денег в этот проект», - пояснил Жаслан Касенов.

    Ранее он заявил, что в настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики.

    «В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду», - сказал Жаслан Касенов.

    Спикер добавил, что сейчас идет активная работа по изучению технологий 6 мировых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Промышленность Строительство Минэнерго РК Финансы Атомная станция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане