23 Сентября 2022, 01:39

АЭС могут построить не только в Алматинской области - эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты, ученые, студенты атомной отрасли обсудили вопросы строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круглый стол на тему «Зачем строить атомную электростанцию ​​в Казахстане?» состоялся в стенах одного из университетов Алматы. Модератор встречи, заведующий кафедрой теоретической и ядерной физики КазНУ имени аль-Фараби, доктор физико-математических наук, профессор Медеу Абишев сообщил, что встреча проводится по поручению Президента. По его словам, на сегодня среди населения широко обсуждается вопрос строительства АЭС.

Проректор Алматинского университета энергетики и связи Алмаз Саухимов заявил, что если в Казахстане будет построена атомная электростанция, то будет сэкономлена электроэнергия.

«Если смотреть с этой точки зрения, то сегодня в стране дефицит электроэнергии. Наши электростанции устарели. Поэтому я считаю возможным строительство атомной электростанции в Казахстане. Это потому, что у АЭС немного выбросов. Более того, Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана. Поэтому можно сказать, что у нас есть все условия для строительства АЭС. В Казахском национальном университете и в нашем университете есть кафедры для подготовки необходимых специалистов, работающих на АЭС. Поэтому мы к этому готовы», - сказал Алмаз Саухимов.

Он также сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос строительства нескольких атомных электростанций.

«Первая АЭС будет построена в районе озера Балхаш в Алматинской области. Мы считаем, что эта станция будет построена к 2035 году. Это только одна станция. Специалисты также рассматривают возможность строительства еще двух станций - в Мангистауской области и Абайской области, недалеко от города Курчатова», - сказал спикер.

Старший научный сотрудник лаборатории нейтронной физики Института ядерной физики Алмас Ыскаков отметил, что в Институте ядерной физики работает единственный в Казахстане исследовательский реактор.

«На исследовательском реакторе работают более 70 высококлассных специалистов. В целом их можно назвать специалистами, готовыми работать на АЭС. Атомная электростанция является экологически чистым источником электроэнергии. Если АЭС будет построена, она поднимет научную и экспериментальную базу страны. С момента распада Советского Союза такой проект в стране не реализовывался. Если в нашей стране будет реализоваться этот проект, то я верю, что наша страна войдет в эпоху технократии», - добавил Алмас Ыскаков.

Он также заявил, что если российская компания «Росатом» построит атомную электростанцию ​​на казахстанской земле, то Россия может привлечь к подготовке специалистов свои базовые вузы, и сегодня Институт ядерной физики тесно сотрудничает с Российской Федерацией и странами Европы по подготовке кадров.

По словам генерального менеджера по новым ядерно-энергетическим технологиям ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуана Сиябекова, Глава государства поручил рассмотреть возможности строительства первой АЭС в Казахстане.

«Наше учреждение является дочерней организацией АО «Самрук-Казына». В 2018 году мы разработали технико-экономическое обоснование строительства АЭС. Там расписаны мощность и местонахождение электростанции. Это обоснование было одобрено консорциумом в Японии. Далее выбрали поставщиков АЭС, то есть «вендоров». Мы рассмотрели 13 реакторных технологий от шести поставщиков. Отобрали четыре реактора - реакторы китайской компании «Сининьси», южнокорейской «Эйчинпи», российской «Росатом» и французской «Эдеф». Это современные реакторы. Они относятся к реакторам третьего поколения», - отметил Асуан Сиябеков.

Спикер напомнил, что для размещения АЭС рассматривались город Курчатов в Абайской области и поселок Улкен в Алматинской области.

«Мы исследовали эти места. Оба они подходят для строительства атомных электростанций. Однако инфраструктурные условия в районе озера Балхаш, то есть в Алматинской области, оказались хорошими, и это место мы выбрали. В целом, чтобы построить в стране АЭС, надо оформить документы за пять лет. Основные строительные работы будут вестись в течение шести лет», - сказал спикер.

Асуан Сиябеков также добавил, что на АЭС будут работать около 2 тыс. человек.

«Только 20% из примерно 2 тыс. человек будут специалистами в области ядерной физики и ядерных реакторов. Мы думаем, что остальные будут оперативным персоналом. Если в стране будет построена атомная электростанция, это положительно скажется на экономике, будут созданы новые рабочие места. 2,5-3,5 млрд тенге будет обложено налогом. Распространение углекислого газа в атмосферу уменьшится на 10 млн тонн в год. Есть предположение, что можно будет получать неограниченную электроэнергию в течение 60 лет», - заключил Асуан Сиябеков.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что АЭС будет построена в районе поселка Улкен Алматинской области.

О том, что даст Казахстану атомная энергетика, можете прочитать по ссылке.