Аэропорт Алматы увеличил пропускную способность перрона

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, новый маршрут эффективно соединяет перрон терминала 2 (международный) и перрон 6 (грузовой).

— Покрытие рассчитано на прием воздушных судов до Кода E и обладает высокой несущей способностью, что повышает скорость обслуживания пассажирских и грузовых рейсов, — отметили в аэропорту.

РМ L1 официально введен в эксплуатацию 6 ноября. Первым рейсом, протестировавшим новое покрытие, стал самолет авиакомпании Air Asia из Куала-Лумпура.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития аэропорта Алматы в рамках реализации поручений Главы государства по созданию международного авиахаба.

