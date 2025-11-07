РУ
    17:05, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Алматы увеличил пропускную способность перрона

    В международном аэропорту Алматы завершено строительство и введен в эксплуатацию новый маршрут руления на перроне L1 (РМ L1), передает агентство Kazinform.

    международный аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, новый маршрут эффективно соединяет перрон терминала 2 (международный) и перрон 6 (грузовой).

    — Покрытие рассчитано на прием воздушных судов до Кода E и обладает высокой несущей способностью, что повышает скорость обслуживания пассажирских и грузовых рейсов, — отметили в аэропорту.

    РМ L1 официально введен в эксплуатацию 6 ноября. Первым рейсом, протестировавшим новое покрытие, стал самолет авиакомпании Air Asia из Куала-Лумпура.

    Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития аэропорта Алматы в рамках реализации поручений Главы государства по созданию международного авиахаба. 

    Недавно сообщалось о том, что изменится в аэропорту Алматы после модернизации. 

    Теги:
    Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
