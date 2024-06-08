96 исков на снос строительных объектов рассматривается алматинскими судами

С начала прошлого года в суды Алматы направлено 230 исков за нарушения требований законодательства и строительных норм, при этом 96 – с требованием полного или частичного сноса объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, среди объектов, подлежащих сносу, имеются жилые комплексы и таунхаусы, по которым недобросовестные застройщики уже реализовали ряд квартир.

— Нередко застройщики пользуются тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется, что зачастую и способствует сомнительным сделкам на рынке первичной недвижимости. Продолжительность установленных правовыми нормами процедур проведения проверки и судебных разбирательств в данном случае также позволяет недобросовестному застройщику реализовать определенное количество квартир и нежилых помещений в незаконном объекте, — отметили в управлении.

Управлением на системной основе в СМИ публикуется информация о не рекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексах в целях предупреждения горожан. Однако следует помнить, чтобы избежать потерь в сделках, на рынке недвижимости необходимо требовать у застройщика полный пакет разрешительных документов или получить достоверную информацию по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000. В управлении городского планирования и урбанистики можно получить информацию о наличии у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков.

— Если потребитель все же приобрел недвижимость в незаконном объекте, в случае отказа застройщика в возврате средств ему следует обратиться с заявлением в департамент экономических расследований по Алматы и правоохранительные органы, — добавили в ведомстве.

В управлении также разъяснили, почему ряд из этих объектов уже частично возведен и по какой причине строительство их не было остановлено на начальной стадии.

— На сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объектов строительства. Внеплановые проверки регламентируются Предпринимательским кодексом РК и проводятся только на основании официальных обращений. Таким образом, чтобы зафиксировать факт незаконного строительства и принять меры к застройщику, требуется провести внеплановую проверку, — заметили в УГК.

После получения официального обращения следует продолжительный процесс сбора материалов и регистрации проверки в управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК. По итогам проверки в случае выявления нарушений выдается предписание на устранение допущенных нарушений и приостановление строительно-монтажных работ.

По истечении срока предписания субъект проверки должен предоставить информацию об исполнении требований предписания. Если нарушения не устранены, материалы направляются в СМАС для принятия процессуального решения о приостановлении работ и привлечении к административной ответственности. После направляется иск в суд в гражданском порядке о сносе объекта. Судебные разбирательства занимают несколько месяцев, в зависимости от масштабов объекта и сложности дела.

Стоит отметить, что вопрос незаконного строительства находится на особом контроле акима Алматы Ерболата Досаева. По поручению главы города, согласно результатам исковой деятельности по мегаполису, с прошлого года полностью или частично снесено 35 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как «Мечта» и KHAN.