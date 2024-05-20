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    11:53, 20 Май 2024 | GMT +6

    94 эвакопункта подготовили в Атырау

    Эвакуационные пункты в Атырау
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Атырау 94 эвакуационных пункта подготовлены с целью эвакуации жителей города в безопасные зоны в случае угрозы паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - В случае возникновения опасности, эвакуационные пункты по городу могут беспрепятственно принимать жителей. Их вместимость составляет 10 250 мест. В настоящее время ко всем пунктам доставлены постельное белье, койки, - говорится в сообщении штаба.

    Эвакуационные пункты в Атырау
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    С адресами эвакуационных пунктов можно ознакомиться через приложение 2gis.kz

    Ранее сообщалось, что 223 эвакуированных из Талдыколя уже размещены в эвакопункте в Атырау, который расположен на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, 8 беременных матерей и 9 человек с ограниченными возможностями.

    В Атырауской и Западно-Казахстанской областях в связи с угрозой подтопления ограничили движение на нескольких дорогах. До сих пор в реке Жайык (Урал) сохраняется критический уровень воды. Тем временем, в Жылыойском районе в Кульсары продолжают доставлять гуманитарную помощь, состоящую из непортящихся продуктов, средств гигиены и бытовой химии. В раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров. 

    Теги:
    Атырауская область Атырау Кульсары Гуманитарная помощь Паводки
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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