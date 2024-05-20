09:21, 20 Май 2024 | GMT +6
Критический уровень воды сохраняется в реке Жайык
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил обновленные данные по уровню воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.
Оперативная сводка в реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 мая (по сравнению с 19 мая, 8:00 часов):
- Жайык — Индербор 1016 см, -5 см, критический уровень 845 см.
- Жайык — Махамбет 1015 см, +4см, критический уровень 850 см.
- Жайык — Атырау 573 см, +3 см, критический уровень 550 см.
- Жайык — Жанаталап 416 см, + 4 см, критический уровень 500 см.
- Жайык — Еркинкала 374 см, + 4 см, критический уровень 450 см.