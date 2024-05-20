Критический уровень воды сохраняется в реке Жайык

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил обновленные данные по уровню воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

Оперативная сводка в реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 мая (по сравнению с 19 мая, 8:00 часов):