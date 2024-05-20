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    09:21, 20 Май 2024 | GMT +6

    Критический уровень воды сохраняется в реке Жайык

    Критический уровень воды все еще фиксируется в реке Жайык
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил обновленные данные по уровню воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

    Оперативная сводка в реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 мая (по сравнению с 19 мая, 8:00 часов):

    • Жайык — Индербор 1016 см, -5 см, критический уровень 845 см.
    • Жайык — Махамбет 1015 см, +4см, критический уровень 850 см.
    • Жайык — Атырау 573 см, +3 см, критический уровень 550 см.
    • Жайык — Жанаталап 416 см, + 4 см, критический уровень 500 см.
    • Жайык — Еркинкала 374 см, + 4 см, критический уровень 450 см.
    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб Реки Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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