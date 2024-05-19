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    09:30, 19 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в Жайыке в Атырауской области продолжает повышаться

    река Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Уровень воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области продолжает повышаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 19 мая 2024 года на 08:00

    (По сравнению на 18 мая, 08:00)

    - с. Индербор - 6 см, уровень воды - 1021 см, критический уровень - 845 см;

    - с. Махамбет + 3 см, уровень воды - 1011 см, критический уровень - 850 см;

    - г. Атырау + 4 см, уровень воды - 570 см, критический уровень - 550 см;

    - село Жанаталап + 2 см, уровень воды - 412 см, предельный уровень - 500 см;

    - с. Еркинкала + 2 см, уровень воды - 370 см, критический уровень - 450 см.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Наводнение Регионы Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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