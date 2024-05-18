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    15:00, 18 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 200 жителей Талдыколя разместили в эвакопункте в Атырау

    Свыше 200 жителей Талдыколя разместили в эвакопункте в Атырау
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    223 эвакуированных из Талдыколя размещены в эвакопункте в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - 223 человека, заранее эвакуированных из села Талдыколь Махамбетского района, проживают в эвакопункте на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, 8 беременных матерей и 9 человек с ограниченными возможностями, сообщили в оперштабе.

    За последние сутки уровень воды в реке Жайык в Махамбетском районе поднялся сразу на 8 см, составив 1008 см.

    Ранее сообщалось о ситуации в Кульсары, где с улиц откачано свыше 5,6 млн кубометров воды.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Эвакуация Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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