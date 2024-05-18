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    14:28, 18 Май 2024 | GMT +6

    С улиц Кульсары откачано свыше 5,6 млн кубометров воды

    С улиц Кульсары откачано свыше 5,6 млн кубометров воды
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Акмолинской области

    В Кульсары подтопленными остаются 14 домов, расположенных в микрорайоне Болашак, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

    По последним официальным данным в Жылыойском районе, при паводках пострадали 282 субъекта малого и среднего бизнеса. С целью уберечь бизнес объекты от подтоплений, была возведена защитная дамба протяженностью 3,4 км.

    ⁃ В настоящее время с улиц Кульсары откачано 5,6 млн кубометров воды. Сейчас мы ведем осушку территории предпринимательской деятельности, расположенной в районе объездной дороги напротив микрорайона Вахтовый, - рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов.

    Ранее сообщалось, что жителям Кульсары начали выплачивать компенсацию на ремонт жилья. В городе начнется строительство 150 домов для пострадавших от паводка.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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