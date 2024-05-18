С улиц Кульсары откачано свыше 5,6 млн кубометров воды

В Кульсары подтопленными остаются 14 домов, расположенных в микрорайоне Болашак, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

По последним официальным данным в Жылыойском районе, при паводках пострадали 282 субъекта малого и среднего бизнеса. С целью уберечь бизнес объекты от подтоплений, была возведена защитная дамба протяженностью 3,4 км.

⁃ В настоящее время с улиц Кульсары откачано 5,6 млн кубометров воды. Сейчас мы ведем осушку территории предпринимательской деятельности, расположенной в районе объездной дороги напротив микрорайона Вахтовый, - рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов.

Ранее сообщалось, что жителям Кульсары начали выплачивать компенсацию на ремонт жилья. В городе начнется строительство 150 домов для пострадавших от паводка.