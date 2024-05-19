Дороги закрыли из-за паводка в Атырауской и Западно-Казахстанской областях

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ограничили движение на нескольких дорогах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

В связи с угрозой подтопления автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Атырау-Уральск» км. 71-179, участок п. Махамбет-п. Индер для грузового автотранспорта.

2. «Атырау-Уральск» км. 179-189, участок п. Индер-граница Западно-Казахстанской области.

В Западно-Казахстанской области, в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области, введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге:

«Атырау-Уральск» км. 189-492, участок г. Уральск - граница Атырауской области.