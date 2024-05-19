РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:17, 19 Май 2024 | GMT +6

    Дороги закрыли из-за паводка в Атырауской и Западно-Казахстанской областях

    закрытие дорог
    Фото: freepik.com

    В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ограничили движение на нескольких дорогах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    В связи с угрозой подтопления автодороги, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    1. «Атырау-Уральск» км. 71-179, участок п. Махамбет-п. Индер для грузового автотранспорта.

    2. «Атырау-Уральск» км. 179-189, участок п. Индер-граница Западно-Казахстанской области.

    В Западно-Казахстанской области, в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области, введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге:

    «Атырау-Уральск» км. 189-492, участок г. Уральск - граница Атырауской области.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Атырау КазАвтоЖол Уральск Регионы Транспорт Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Закрытие дорог Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!