92 тысячи домов во Франции остались без электричества из-за урагана

Согласно заявлению Enedis, организации, ответственной за электроэнергетическую инфраструктуру и ее обслуживание во Франции, проблема с электричеством, возникшая из-за урагана «Горетти», решена более чем в трех четвертях из 380 тысяч домов, где произошло отключение электричества.

В стране отключение электричества продолжается в 92 тысячах домов в департаментах Манш, Кальвадос, Приморская Сена, Эр и Орн. Идут работы по восстановлению электроснабжения во всех домах.

Ураган «Горетти» также повлиял на производство электроэнергии. Согласно сообщению государственного вещателя Franceinfo, французская электроэнергетическая компания Electricite de France (EDF) с ночи 8 января не производит электроэнергию на реакторах атомной электростанции Фламанвиль.

Отмечается, что скорость ветра во Франции достигала около 200 километров в час, а в деревне Гаттевиль в северной Нормандии была зафиксирована скорость 213 километров в час.

Министерство внутренних дел сообщило, что в результате урагана «Горетти» шесть человек получили легкие травмы.

Ранее сообщалось, что Бельгия и часть Франции испытывают сложные метеорологические условия в связи с прохождением шторма «Горетти».