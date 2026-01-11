РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:58, 11 Январь 2026 | GMT +5

    92 тысячи домов во Франции остались без электричества из-за урагана

    Во Франции из-за урагана «Горетти» в 92 тысячах домов продолжается отключение электроэнергии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    Согласно заявлению Enedis, организации, ответственной за электроэнергетическую инфраструктуру и ее обслуживание во Франции, проблема с электричеством, возникшая из-за урагана «Горетти», решена более чем в трех четвертях из 380 тысяч домов, где произошло отключение электричества.

    В стране отключение электричества продолжается в 92 тысячах домов в департаментах Манш, Кальвадос, Приморская Сена, Эр и Орн. Идут работы по восстановлению электроснабжения во всех домах.

    Ураган «Горетти» также повлиял на производство электроэнергии. Согласно сообщению государственного вещателя Franceinfo, французская электроэнергетическая компания Electricite de France (EDF) с ночи 8 января не производит электроэнергию на реакторах атомной электростанции Фламанвиль.

    Отмечается, что скорость ветра во Франции достигала около 200 километров в час, а в деревне Гаттевиль в северной Нормандии была зафиксирована скорость 213 километров в час.

    Министерство внутренних дел сообщило, что в результате урагана «Горетти» шесть человек получили легкие травмы.

    Ранее сообщалось, что Бельгия и часть Франции испытывают сложные метеорологические условия в связи с прохождением шторма «Горетти».

    Теги:
    Погода Франция Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают