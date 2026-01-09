Шторм «Горетти» обрушился на Францию и Бельгию

Непогода принесла обильные осадки в виде дождя и снега при сильных порывах ветра. Так, в Барфлёре, на северо-восточном побережье французского департамента Манш порывы ветра достигли 213 км/ч.

Около двадцати департаментов на севере и западе Франции объявили повышенную готовность (оранжевый уровень опасности).

Движение поездов во французские Бретань, Нормандию и регион Пей-де-ла-Луар было нарушено.

В департаментах Манш и Сена-Маритим школы были закрыты.

При этом около 20 тысяч домов в Бретани остались без электричества, 7 000 — в департаменте Пеи-де-ла-Луар и 5 000 — в Нормандии, что в общей сложности составляет 50 000 домов по всей стране.

В Брюсселе власти распорядились закрыть все общественные парки и зеленые зоны, опасаясь падений деревьев на жителей.

— Брюссельский столичный регион закрывает все зеленые зоны, парки, а также Сонианский лес. Прогнозируются порывы ветра от 70 до 90 км/ч. По данным Брюссельского агентства по охране окружающей среды, это может поставить под угрозу безопасность посетителей, — говорится в сообщении властей.

