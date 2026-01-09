РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Шторм «Горетти» обрушился на Францию и Бельгию

    Сложные метеорологические условия испытывают Бельгия и часть Франции в связи с прохождением шторма «Горетти», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Шторм Горетти обрушился на Францию и Бельгию
    Фото: Belga

    Непогода принесла обильные осадки в виде дождя и снега при сильных порывах ветра. Так, в Барфлёре, на северо-восточном побережье французского департамента Манш порывы ветра достигли 213 км/ч.

    Около двадцати департаментов на севере и западе Франции объявили повышенную готовность (оранжевый уровень опасности).

    Движение поездов во французские Бретань, Нормандию и регион Пей-де-ла-Луар было нарушено.

    В департаментах Манш и Сена-Маритим школы были закрыты.

    При этом около 20 тысяч домов в Бретани остались без электричества, 7 000 — в департаменте Пеи-де-ла-Луар и 5 000 — в Нормандии, что в общей сложности составляет 50 000 домов по всей стране.

    В Брюсселе власти распорядились закрыть все общественные парки и зеленые зоны, опасаясь падений деревьев на жителей.

    — Брюссельский столичный регион закрывает все зеленые зоны, парки, а также Сонианский лес. Прогнозируются порывы ветра от 70 до 90 км/ч. По данным Брюссельского агентства по охране окружающей среды, это может поставить под угрозу безопасность посетителей, — говорится в сообщении властей.

    О том, что снегопад вызвал рекордные пробки в Париже протяженностью около 900 км, читайте здесь.

    Теги:
    Франция Бельгия Мировые новости Штормовое предупреждение
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают