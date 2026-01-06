РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Снегопад в Париже вызвал рекордные пробки протяженностью около 900 км

    Циклон принес снежную погоду на большую часть Западной Европы. В зоне обильного снегопада Нидерланды, Бельгия и Франция, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Снегопад в Париже вызвал рекордные пробки протяженностью около 900 км
    Фото: sortiraparis.com

    По данным французских СМИ, в стране 26 пожарных подразделений по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности (оранжевый уровень опасности), в столице Париже поступило 240 вызовов из-за экстремальной погоды.

    В департаменте Шарант-Маритим выпало до 35 сантиметров снега, и метеорологическая служба Франции охарактеризовала снегопад как «исключительный.

    Во вторник в Нормандии, в регионе Пей-де-ла-Луар, а также в других департаментах Иль-де-Франс и Бретани приостановлена ​​школьная транспортная система.

    Работа нескольких железнодорожных линий SNCF в департаменте Шарант-Маритим приостановлена; возобновление нормального движения ожидается не раньше полудня сегодняшнего дня.

    Дорожные пробки в столице Франции и пригородах из-за снегопада и приезда отпускников после рождественских и новогодних праздников достигли рекордной длины.

    Государственный портал Sytadin выдал данные, что днем 5 января движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км. Особенно были загружены трассы A6, A7 и A10 в южном направлении, поскольку этот период января считается массовым выездом отдыхающих с курортов и возвращения домой.

    О прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана, читайте здесь.

    Теги:
    Франция Бельгия Нидерланды Снег Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают