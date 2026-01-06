Снегопад в Париже вызвал рекордные пробки протяженностью около 900 км

По данным французских СМИ, в стране 26 пожарных подразделений по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности (оранжевый уровень опасности), в столице Париже поступило 240 вызовов из-за экстремальной погоды.

В департаменте Шарант-Маритим выпало до 35 сантиметров снега, и метеорологическая служба Франции охарактеризовала снегопад как «исключительный.

Во вторник в Нормандии, в регионе Пей-де-ла-Луар, а также в других департаментах Иль-де-Франс и Бретани приостановлена ​​школьная транспортная система.

Работа нескольких железнодорожных линий SNCF в департаменте Шарант-Маритим приостановлена; возобновление нормального движения ожидается не раньше полудня сегодняшнего дня.

Дорожные пробки в столице Франции и пригородах из-за снегопада и приезда отпускников после рождественских и новогодних праздников достигли рекордной длины.

Traffic jams around Paris have hit more than 750 km, breaking the previous record of 739 km set in February 2018.



The Île-de-France road network is completely gridlocked due to snowfall and black ice. ❄️ https://t.co/NZbfFC8ZoW — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 5, 2026

Государственный портал Sytadin выдал данные, что днем 5 января движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км. Особенно были загружены трассы A6, A7 и A10 в южном направлении, поскольку этот период января считается массовым выездом отдыхающих с курортов и возвращения домой.

