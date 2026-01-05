РУ
    06:30, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Непогода ожидается по всему Казахстану

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    непогода снег ауа райы қар
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По-прежнему большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами с чем ожидаются снег, метель, на западе, юго-востоке страны — осадки (дождь, снег).

    Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Ранее сообщалось, что потепление, но с осадками ожидается в Казахстане.

    Теги:
    Погода Метель Сильный ветер Регионы Казахстана Казгидромет Снег
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
