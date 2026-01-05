Непогода ожидается по всему Казахстану

По-прежнему большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами с чем ожидаются снег, метель, на западе, юго-востоке страны — осадки (дождь, снег).

Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что потепление, но с осадками ожидается в Казахстане.