91 процедурный кабинет закрылся в Жамбылской области

— Министерство здравоохранения РК усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах. Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи, — отметили в ведомстве.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов.

В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

— В ходе внеплановых проверок из 133-х действующих процедурных кабинетов области 91 объект добровольно прекратил свою доврачебную медицинскую деятельность, из них сдали приложение доврачебной помощи к медицинской лицензии — 33, занимались медицинской деятельностью без разрешительных документов — 58. В 37 объектах проведены проверки, 3 объекта находятся в работе, департаментом проверки продолжаются и в 2-х объектах планируется проведение проверок, — сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗРК.

По результатам проведенных проверок в 37 объектах составлены 46 протоколов об административной правонарушении, наложены штрафы на 10,2 млн тенге. Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

— Отметим, внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов. Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения РК усилит контроль за качеством и безопасностью медуслуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах.