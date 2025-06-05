Частные процедурные кабинеты проверят по всему Казахстану

Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения: отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов.

В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

— В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются, — сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области. — Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

В ведомстве отметили, что внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.

Где в Жамбылской области можно поставить уколы без угрозы для жизни — читайте в материале агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, закроют ли процедурные кабинеты в Жамбылской области после двух летальных случаев.