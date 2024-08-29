80 домов для пострадавших от паводка достраивает KAZ Minerals в Петропавловске

В Петропавловске пострадавшие от паводка семьи продолжают получать дома, построенные на средства спонсоров. Одним из которых является медная компания KAZ Minerals, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель администрации ТОО «KAZ Minerals Management» Галым Аманжолов отметил, что компания выделила средства на строительство 80-ти домов. Возводят их в микрорайоне «Бiрлiк».

В новый дом несколько дней назад переехала семья Сапченко. Мама и трое детей погружены в переезд. Разбираются с современным печным отоплением в доме и ждут весну, чтобы заняться ландшафтным дизайном на участке. Хлопот много, но все приятные.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

- Мы жили в поселке Заречном. В этом доме жил мой дедушка, выросла мама. После смерти мамы и деда там остались мы с детьми. Я была уверена, что вода никогда не придет в наш дом. Но когда увидела кадры с дрона, не могла поверить своим глазам. В первый месяц после наводнения нас приютила племянница. Но она вынуждена была переехать. Пришлось детей пристраивать к родным и подруге. Это было ужасно – быть в разлуке с ними. Потом обратилась в акимат и нам дали комнату в эвакопункте. Новый дом ждали с нетерпением. Дел предстоит много. Глаза боятся – руки делают. Наш старый дом снесли несколько дней назад. Плакала, конечно... Душой еще там, где мама сажала сосны. Но человек привыкает ко всему. Будем обустраиваться на новом месте и надеяться на лучшее, - рассказала Галина Сапченко.

Помимо строительства домов, Группа KAZ Minerals выделила деньги на покупку почти 500 квартир.

- Из них 397 квартир уже оформили и выдали пострадавшим от паводков. Мы понимаем, что такие события, с которыми Казахстан столкнулся этой весной, требуют не только быстрого реагирования, но и длительной работы для восстановления комфортных условий жизни. Группа KAZ Minerals гордится тем, что может внести свой вклад в эту важную миссию. Мы будем продолжать поддерживать регион, предоставляя необходимую помощь. На деньги, выделенные Группой, сейчас продолжается работа по реконструкции насосной станции Петропавловска. Надеемся, что наши усилия помогут людям быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить утраченные дома и надежды, - сказал Г.Аманжолов.

Ранее мы рассказывали, что медная компания помогает и пострадавшим от паводка животным. Спонсор приобрел корма для хвостиков, которые оказались в пункте передержки.