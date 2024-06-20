На одну счастливую семью больше – KAZ Minerals приобретает жилье для пострадавших от паводка в Петропавловске

Не было бы счастья, да несчастье помогло – жительница Петропавловска Людмила Баталова говорит, что теперь поняла значение поговорки. Дом ее семьи ушел под воду одним из первых, а несколько дней назад она с дочерью, зятем и 5-летним внуком переехали в 3-комнатную квартиру, расположенную в парковой зоне в центре города, передает корреспондент агентства Kazinform.

В доме на Косогоре семья Баталовой прожила 18 лет. Буквально за 2 часа вода скрыла родные стены и все, что им было дорого.

- Было страшно смотреть. Внук плакал и просился домой. Тогда я ему обещала, что у нас будет новый дом, но в тот момент еще не представляла, как мы будем покупать жилье, - делится Людмила.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Как и многие горожане, не верила, что дома окажутся затопленными. Взяла с собой только необходимые вещи. Думала, что дней через 5 вернется. Первое время плакала не переставая. Немного успокоилась, когда пострадавших пригласили в акимат и сообщили, что спонсоры выделят деньги на покупку квартир.

- Первую надежду нам подарил Президент Касым-Жомарт Токаев. Затем – руководство города и области и, конечно, спонсоры. Благодаря им мы так быстро получили жилье. Квартиру выбрали в течение 3 дней. У нас всегда была крыша над головой и я так хотела ее снова обрести. Это новый этап в нашей жизни, на котором мы ощутили поддержку большого числа людей, - сказала Людмила.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Исполнительный директор фонда «Qyzyljar Asar» Канат Омаров рассказал, что от спонсоров поступило 8,5 млрд тенге. В том числе двумя траншами в 2,5 млрд и 3 млрд тенге средства перечислила компания «KAZ Minerals». На эти деньги уже приобрели 143 квартиры. Планируется покупка еще не менее 150-ти.

- Компания одна из первых откликнулась на беду североказахстанцев. Мы очень благодарны руководству предприятия, - сказал Омаров.

Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

Руководитель администрации ТОО «KAZ Minerals Management» Галым Аманжолов отметил, что компании-спонсоры стремятся к скорейшему восстановлению инфраструктуры и привычного образа жизни пострадавших.