80 деревьев высадят при строительстве пешеходного моста через Есентай в Алматы

Пешеходный мост с южной стороны находится на завершающей стадии.

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, в ближайшее время планируется начать переустройство магистрального водопровода диаметром 800 мм и разработку котлована для устройства опор.

В рамках реализации проекта запланирована вырубка деревьев, в том числе 14 аварийных. Еще 12 деревьев породы липа планируется пересадить. Вместе с тем, в ходе благоустройства прилегающей территории планируется высадить 80 крупномерных деревьев и порядка 50 кустарников. В качестве компенсационной посадки весной этого года предусмотрена посадка еще 580 деревьев.

Фото: акимат Алматы

Как отметил общественник и член «Зеленой комиссии» Омар Нурхайдаров, автодорожная часть моста была реконструирована еще в 2023 году, а первоначальный проект велопешеходной инфраструктуры предусматривал вырубку 135 деревьев, что вызвало общественное недовольство.

— Ввиду этого акиматом было принято решение изменить проект, сместить мосты ближе к автодорожному и перенести инженерные сети. В итоге с южной стороны под вырубку подпадает 26 деревьев. Мы будем пристально следить за судьбой каждого дерева, особенно пересаживаемых, — отметил он.

Проект завершат в августе 2026 года, а в случае замечаний по благоустройству подрядная организация будет обязана устранить недочеты.

