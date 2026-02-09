РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:29, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области

    В Кордайском районе Жамбылской области из снежного заноса вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    В Кордайском районе Жамбылской области на старом перевале Кордай (170–190 км) в результате ухудшения погодных условий грузовые автомобили застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств.

    80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    Силами МЧС из снежного заноса были вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей. Пострадавших среди спасённых нет.

    80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    В связи с ухудшением погодных условий и закрытием дорог в ДЧС Жамбылской области открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи и информирования граждан: 8 (7262) 43-58-97, 43-58-39.

    80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    Ранее в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в  Жамбылской области.

    Теги:
    МЧС Спасение Регионы Казахстана Трассы Транспорт Жамбылская область Авто Непогода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают