80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области

В Кордайском районе Жамбылской области на старом перевале Кордай (170–190 км) в результате ухудшения погодных условий грузовые автомобили застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств.

Фото: МЧС РК

Силами МЧС из снежного заноса были вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей. Пострадавших среди спасённых нет.

Фото: МЧС РК

В связи с ухудшением погодных условий и закрытием дорог в ДЧС Жамбылской области открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи и информирования граждан: 8 (7262) 43-58-97, 43-58-39.

Фото: МЧС РК

Ранее в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в Жамбылской области.