80 авто вызволили из снежных заносов в Жамбылской области
В Кордайском районе Жамбылской области из снежного заноса вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В Кордайском районе Жамбылской области на старом перевале Кордай (170–190 км) в результате ухудшения погодных условий грузовые автомобили застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств.
Силами МЧС из снежного заноса были вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей. Пострадавших среди спасённых нет.
В связи с ухудшением погодных условий и закрытием дорог в ДЧС Жамбылской области открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи и информирования граждан: 8 (7262) 43-58-97, 43-58-39.
Ранее в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах в Жамбылской области.