77 тысяч тенге за поездку: алматинского таксиста арестовали после жалобы туристки из Индии

Полиция Алматы задержала 27-летнего таксиста, который завысил оплату за проезд для туристки из Индии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Туристка из Индии Комал Махешвари ранее на своей странице в Instagram пожаловалась на таксиста в Алматы. Она рассказала, что, прилетев в город ночью и не имея доступа к интернету для вызова такси, согласилась на предложение водителя, который пообещал довезти её за тысячу тенге. Однако, по прибытию в пункт назначения, таксист предъявил счёт на 77 тысяч тенге. По словам туристки, она попыталась оспорить сумму, но таксист проявил агрессию и заставил её заплатить 30 тысяч тенге.

В департаменте полиции города сообщили, что мужчина задержан. В ходе проверки выяснилось, что он занимался частным извозом без соответствующих документов, назойливо навязывал свои услуги.

— При задержании он не выполнил законные требования сотрудника полиции. По решению специализированного межрайонного административного суда города Алматы, правонарушитель был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, — прокомментировали в пресс-службе ДП города.

Стоит отметить, что это не первый случай завышения стоимости поездок алматинскими таксистами. Весной прошлого года был наказан таксист, который доставил гражданина Германии из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге. Также был оштрафован водитель, который довез россиянина из аэропорта до улицы Маркова по завышенной цене — 400 евро.