Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Таксист довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 17:50
Таксист довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские установили таксиста, который довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в Линейный отдел полиции обратился 43-летний гражданин Германии, прибывший рейсом авиакомпании Lufthansa сообщением Франкфурт-Алматы, с просьбой принять меры в отношении неустановленного водителя такси, который отвез его из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене – 45 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 45-летний житель города. Мужчина предлагал услуги такси и, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранного гражданина, взяв завышенную плату за поездку с международного аэропорта Алматы до одной из гостиниц города, расположенной по улице Кунаева.

Водитель такси возместил ущерб в полном объеме. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах».

В свою очередь, иностранец поблагодарил сотрудников транспортной полиции за высокий профессионализм и за оказанную помощь в возврате его денежных средств.

В полиции напомнили, что с начала года на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 15 970 граждан, в том числе за приставание в общественных местах – 880 лиц, из них 243 – нелегальные таксисты.


МВД РК   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие