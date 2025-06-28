74-летняя студентка закончила вуз в Таразе

В учебном заведении состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Особую атмосферу мероприятию придало участие 74-летней выпускницы юридического факультета, которая своим примером уже не первый год вдохновляет земляков.

Проскурина Валентина Павловна получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». Свое первое образование она получила по экономическому направлению, и многие годы успешно работала в сфере бухгалтерии и финансов.

Она — квалифицированный специалист с богатым опытом и внушительным списком авторских трудов. Более 20 ее учебных пособий и методических разработок сегодня используются в ведущих вузах страны и служат важным практическим ресурсом при подготовке специалистов.

Решение получить образование в новой для себя сфере Валентина Павловна объясняет необходимостью идти в ногу со временем и стремлением повысить уровень правовой грамотности. По ее словам, понимание законодательства помогает лучше ориентироваться как в личной, так и в общественной жизни.

В университете она зарекомендовала себя не только как ответственная студентка, но и как духовный наставник для молодого поколения. Своим жизненным опытом и профессиональными знаниями она активно делилась с другими обучающимися.

Во время церемонии вручения дипломов Валентина Павловна поблагодарила преподавательский состав и коллектив факультета.

— Никогда не поздно учиться. У мечты нет возраста. Если у человека есть желание и вера в себя, он способен покорить любые вершины. Благодарю всех преподавателей за поддержку на этом пути, — сказала она в своем выступлении.

Жизненный путь Валентины Проскуриной — яркий пример стремления к постоянному развитию. Ее настойчивость, трудолюбие и любовь к знаниям вызывают безграничное уважение.

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