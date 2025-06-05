«Мечтал и готовился сутками» — школьник из Алматинской области получил гранты в США и Малайзии

17-летний выпускник получил предложения от таких вузов, как University of Miami, Elmhurst, Caldwell, Augustana, UNO, FIU и других. Причем шесть из них предоставили ему крупные гранты. Также ему предоставил полный грант малайзийский университет Xiamen University Malaysia.

По словам Алмата, с детства он мечтал учиться за границей и на протяжении многих лет целенаправленно шел к этой цели.

— Мне 17 лет, я живу в Боралдае. В нашей семье пятеро человек. С детства моя мечта — учиться в лучших университетах мира. Особенно я и мой отец всегда хотели, чтобы я попробовал учиться в США. Позже эта мечта стала целью, — рассказал он.

Первым шагом на пути к своей мечте Алмат выбрал поступление в Назарбаев Интеллектуальную школу в 6 классе, однако поступить не удалось. Затем в 9 классе он прошел до финала программы обмена школьниками между Казахстаном и США — Flex, но в последний момент не смог пройти финальный отбор. Несмотря на неудачи, он не сдался.

Фото: из личного архива Алмата

— Я твердо решил, что добьюсь своей цели, несмотря ни на что. В 11 классе принял решение поступать на бакалавриат в США и Малайзию. С 6 класса начал собирать портфолио — участвовал в волонтерских проектах, побеждал в конкурсах, фиксировал все свои достижения. В 10 классе по 10-15 часов в день готовился, сдал IELTS на 7.0 баллов, трижды сдавал международный экзамен SAT и в последней попытке набрал 1420 баллов (из них 780 по математике из 800 возможных). С декабря начал писать эссе и отправлять в университеты, — поделился он.

Усилия Алмата не остались без результата. Уже с января этого года он начал получать приглашения от зарубежных вузов. Сейчас, помимо предложений из США и Малайзии, он ожидает ответа от Назарбаев Университета.

— Пока я не принял окончательного решения о будущем. Сейчас в США начали приостанавливать обучения для иностранных студентов, поэтому я еще раздумываю. Возможно, поеду в Малайзию. В любом случае буду поступать на IT-специальность, — отметил выпускник.

Алмат Сакийдулла является претендентом на знак отличия «Алтын белгі». Главным залогом своих успехов он считает упорный труд и искреннюю целеустремленность.

Фото: из личного архива Алмата

Ранее сообщалось, что выпускник из Туркестанской области Абубакир Арманулы получил возможность продолжить обучение в ведущих университетах Франции, Италии, Литвы и Малайзии.

Также ученица сельской школы в Туркестанской области получила приглашения от 36 ведущих университетов мира.

Недавно Kazinform писал и о другом выпускнике из Туркестанской области — Жанибеке Абилхане, который набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ.

Кроме того, ученик 11 класса арысского лицея «Білім-Инновация» Айсултан Алтынбек стал рекордсменом среди казахстанских школьников. 86 университетов из девяти стран — США, Венгрии, Великобритании, Испании, Малайзии, Канады, Австралии, Германии и Южной Кореи — пригласили его на обучение.

Также трое выпускников из Шымкента получили приглашения в престижные университеты мира.