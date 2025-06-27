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    10:20, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Приглашения от 47 университетов мира получил выпускник из Шымкента

    Общая сумма предложенных Бергею Омирбаю грантов составила почти 1 млн долларов, передает корреспондент Kazinform.

    Приглашения от 47 университетов мира получил выпускник из Шымкента
    Фото: из личного архива

    Выпускник 11 класса школы «Жалын» стал одним из немногих, получивших официальные приглашения на обучение по специальности «Финансы» сразу от 47 зарубежных университетов.

    Большинство этих учебных заведений расположены в США, а также одно — международный кампус Xiamen University, в Малайзии.

    — В числе университетов такие престижные вузы, как Drexel University, DePaul University, Loyola University New Orleans, Montclair State University, Florida Southern College, University of Colorado Boulder и десятки других. Каждый из них предложил Бергею возможность получить образование в сфере финансов на весьма конкурентных условиях. Общая сумма стипендий составила 979 000 долларов США, — рассказали в городском управлении образования.

    Академические успехи выпускника также впечатляют. Он набрал 1290 баллов по SAT — экзамену для поступления в американские университеты — и 6.5 балла по IELTS.

    Любимыми предметами Бергей называет математику и английский язык. По его словам, они помогли развить логическое мышление и коммуникативные навыки, важные для будущего финансиста.

    Кроме того, Бергер Омирбай свободно владеет турецким и китайским языками, интересуется историей, культурой и традициями разных стран.

    Недавно Kazinform писал об ученике из Алматинской области. Алмат Сакийдулла стал обладателем крупных грантов от университетов США и Малайзии.

    Теги:
    Вузы Гранты Шымкент Выпускники
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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