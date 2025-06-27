Приглашения от 47 университетов мира получил выпускник из Шымкента

Выпускник 11 класса школы «Жалын» стал одним из немногих, получивших официальные приглашения на обучение по специальности «Финансы» сразу от 47 зарубежных университетов.

Большинство этих учебных заведений расположены в США, а также одно — международный кампус Xiamen University, в Малайзии.

— В числе университетов такие престижные вузы, как Drexel University, DePaul University, Loyola University New Orleans, Montclair State University, Florida Southern College, University of Colorado Boulder и десятки других. Каждый из них предложил Бергею возможность получить образование в сфере финансов на весьма конкурентных условиях. Общая сумма стипендий составила 979 000 долларов США, — рассказали в городском управлении образования.

Академические успехи выпускника также впечатляют. Он набрал 1290 баллов по SAT — экзамену для поступления в американские университеты — и 6.5 балла по IELTS.

Любимыми предметами Бергей называет математику и английский язык. По его словам, они помогли развить логическое мышление и коммуникативные навыки, важные для будущего финансиста.

Кроме того, Бергер Омирбай свободно владеет турецким и китайским языками, интересуется историей, культурой и традициями разных стран.

Недавно Kazinform писал об ученике из Алматинской области. Алмат Сакийдулла стал обладателем крупных грантов от университетов США и Малайзии.