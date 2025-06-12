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    09:15, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Студент из Казахстана прошел 260 курсов на Coursera и стал чемпионом

    Роман Степанец, студент 1 курса специальности «Туризм» Международного инженерно-технологического университета, успешно завершил 260 онлайн-курсов на международной образовательной платформе Coursera и стал чемпионом среди обучающихся казахстанских вузов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    студент Роман Степанец
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Роман освоил 12 специализаций по менеджменту, финансам, психологии, средствам массовой информации и искусственному интеллекту от ведущих университетов мира — Йеля, Стэнфорда, Университета Мичигана, Уэслиана и других. В личный топ курсов Романа вошли курсы «Финансовые рынки» от Йельского университета, курсы по психологии и искусственному интеллекту от Уэслианского и Пенсильванского университетов.

    - Самообразование для меня — это стиль жизни. Coursera дала доступ к лучшим преподавателям, и я постарался использовать этот шанс, — отметил студент.

    Роман активно применяет полученные знания: помогает другим студентам в обучении на Coursera и развивает компетенции в области коммуникации и цифрового обучения. Помимо учёбы он занимается музыкой, спортом и чтением.

    Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов. 

    Напомним, в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов. Вузы Казахстана и США запускают три новых исследовательских проекта. Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.

    Теги:
    Вузы Образование Студенты
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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