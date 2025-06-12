Студент из Казахстана прошел 260 курсов на Coursera и стал чемпионом

Роман освоил 12 специализаций по менеджменту, финансам, психологии, средствам массовой информации и искусственному интеллекту от ведущих университетов мира — Йеля, Стэнфорда, Университета Мичигана, Уэслиана и других. В личный топ курсов Романа вошли курсы «Финансовые рынки» от Йельского университета, курсы по психологии и искусственному интеллекту от Уэслианского и Пенсильванского университетов.

- Самообразование для меня — это стиль жизни. Coursera дала доступ к лучшим преподавателям, и я постарался использовать этот шанс, — отметил студент.

Роман активно применяет полученные знания: помогает другим студентам в обучении на Coursera и развивает компетенции в области коммуникации и цифрового обучения. Помимо учёбы он занимается музыкой, спортом и чтением.

Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов.

Напомним, в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов. Вузы Казахстана и США запускают три новых исследовательских проекта. Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.