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    10:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год

    Министерство науки и высшего образования представило календарь поступления в вузы на 2025-2026 учебный год для казахстанских абитуриентов, передает агентство Kazinform.

    вуз, студенты, абитуриенты, магистратура
    Фото: Pexels
    • Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля;
    • Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;
    • Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
    • Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе - до 7 июля);
    • Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе - до 20 июля);
    • Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;
    • Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.

    Актуальную информацию необходимо уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.

    Ранее, мы сообщали о том, что в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов.

    Теги:
    ЕНТ Абитуриенты Вузы Гранты Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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