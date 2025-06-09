10:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год
Министерство науки и высшего образования представило календарь поступления в вузы на 2025-2026 учебный год для казахстанских абитуриентов, передает агентство Kazinform.
- Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля;
- Прием документов в вузы: с 20 июня по 25 августа;
- Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям «Педагогические науки» и «Здравоохранение»: с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
- Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 июля (для участия в конкурсе - до 7 июля);
- Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 июля (для участия в конкурсе - до 20 июля);
- Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля;
- Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
Актуальную информацию необходимо уточнять на официальных сайтах и страницах вузов.
Ранее, мы сообщали о том, что в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов.