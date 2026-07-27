74 км тепловых сетей ремонтируют в области Абай и ВКО к отопительному сезону

В области Абай и Восточно-Казахстанской области продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов: энергетические объекты ремонтируют, а также обновляют 74 км тепловых сетей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

В рамках рабочей поездки в область Абай и Восточно-Казахстанскую область заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Ернар Хасенов посетил объекты тепло- и электроэнергетики, где ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов и реализацией ремонтной кампании.

Фото: Министерство энергетики РК

Также в области Абай заместитель председателя посетил объекты ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семей, включая ТЭЦ-1, тепловые источники и объекты тепловых сетей, а также ТОО «Шульбинская ГЭС».

— В ГКП «Теплокоммунэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован расширенный текущий ремонт 13 котлоагрегатов, из которых ремонт четырех уже завершен. Кроме того, предусмотрен ремонт 34,6 км тепловых сетей, при этом на сегодняшний день работы выполнены на 12,7 км. По итогам планируется снижение износа 55,6% до 52,3%. На Шульбинской ГЭС ведется капитальный ремонт гидроагрегата № 1, а также текущий ремонт силового трансформатора Т-3 и трансформатора собственных нужд ТСН-2 мощностью 250 МВА. Руководство станции доложило о соблюдении графиков ремонта, обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами и планируемых сроках завершения работ, — сообщили в Минэнерго РК.

Фото: Министерство энергетики РК

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области заместитель председателя посетил ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Риддер ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», а также котельную № 2 АО «Шығыс Жылу», где ознакомился с ходом подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону. На Усть-Каменогорской ТЭЦ продолжается капитальный ремонт котлоагрегата № 10 и турбоагрегата № 10. Завершены капитальный ремонт турбоагрегата № 6. Также ведется подготовка к капитальному ремонту котлоагрегата № 14 и турбоагрегата № 8 в соответствии с утвержденным графиком. На Риддер ТЭЦ продолжаются капитальный ремонт котлоагрегатов № 5, № 6 и турбоагрегата № 1. На Согринской ТЭЦ ведется капитальный ремонт турбоагрегата № 1 с выполнением 83%. На котельной № 2 АО «Шығыс Жылу» продолжаются капитальный ремонт котлоагрегата № 1 и № 4.

Как отметили в Министерстве, в ходе рабочей поездки также рассмотрены вопросы модернизации тепловых сетей Восточно-Казахстанской области. В 2026 году в регионе запланированы капитальный ремонт и реконструкция 40 км тепловых сетей, в том числе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». На сегодняшний день отремонтировано 13,5 км тепловых сетей.

По итогам посещения объектов заместитель председателя поручил обеспечить неукоснительное соблюдение графиков ремонтной кампании, усилить контроль за качеством выполняемых работ и принять все необходимые меры для своевременной и качественной подготовки объектов энергетики области Абай и Восточно-Казахстанской области к прохождению отопительного сезона 2026–2027 годов.

Ранее сообщалось, что на ремонт электростанций в Казахстане в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов собственники энергообъектов направят 384 млрд теңге. Также сообщалось, что новые объекты и инженерные сети в регионах Казахстана вводят в эксплуатацию.