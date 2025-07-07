72 новые скважины вертикального дренажа ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

В Сауранском районе введены в эксплуатацию 72 скважины вертикального дренажа. Каждая скважина подает 60 литров подземной воды в секунду из глубины 45 метров. Это необходимо для обеспечения посевных площадей дополнительными объемами воды.

В Ордабасинском районе отремонтировано 17 скважин вертикального дренажа из 44. Из них введено в эксплуатацию 10 скважин. Эти скважины также очень важны для промывочных работ. В результате повышается плодородие почвы, увеличивается урожайность с каждого гектара.

В ходе поездки в регион министр также посетил Богенское водохранилище. Общая вместимость объекта составляет 370 млн кубометров. Водохранилище обеспечивает водой 67 тысяч гектаров посевных площадей. На сегодня аграриям подают 50 кубометров воды в секунду. Ранее было проведено многофакторное обследование водохранилища. По его результатам планируется проведение капитального ремонта объекта.

— По поручению Главы государства мы впервые начали масштабную очистку Астанинского водохранилища. В дальнейшем планируем приобрести земснаряды для очистки дна Шардаринского водохранилища. Также необходимо проработать вопрос очистки Богенского водохранилища. Это позволит увеличить объем воды, собираемой в нем, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее в Туркестанской области реконструировали 13 каналов длиной более 108,7 км.