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    11:39, 07 Июль 2025 | GMT +5

    72 новые скважины вертикального дренажа ввели в эксплуатацию в Туркестанской области

    В рамках поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с результатами проекта «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы.

    72 новые скважины вертикального дренажа ввели в эксплуатацию в Туркестанской области
    Фото: МВРР

    В Сауранском районе введены в эксплуатацию 72 скважины вертикального дренажа. Каждая скважина подает 60 литров подземной воды в секунду из глубины 45 метров. Это необходимо для обеспечения посевных площадей дополнительными объемами воды.

    В Ордабасинском районе отремонтировано 17 скважин вертикального дренажа из 44. Из них введено в эксплуатацию 10 скважин. Эти скважины также очень важны для промывочных работ. В результате повышается плодородие почвы, увеличивается урожайность с каждого гектара.

    В ходе поездки в регион министр также посетил Богенское водохранилище. Общая вместимость объекта составляет 370 млн кубометров. Водохранилище обеспечивает водой 67 тысяч гектаров посевных площадей. На сегодня аграриям подают 50 кубометров воды в секунду. Ранее было проведено многофакторное обследование водохранилища. По его результатам планируется проведение капитального ремонта объекта.

    — По поручению Главы государства мы впервые начали масштабную очистку Астанинского водохранилища. В дальнейшем планируем приобрести земснаряды для очистки дна Шардаринского водохранилища. Также необходимо проработать вопрос очистки Богенского водохранилища. Это позволит увеличить объем воды, собираемой в нем, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее в Туркестанской области реконструировали 13 каналов длиной более 108,7 км.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Регионы Казахстана Вода Водные ресурсы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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