Более 76 км каналов забетонировали в Туркестанской области

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, на сегодня ведутся работы по отделке и очистке каналов. В результате реконструкции будет заново освоено 8 632 га посевных площадей, а общая площадь орошаемых земель района достигнет 16 832 га.



В рамках поездки в регион министр также ознакомился с работой Верхне-Аксуского гидроузла. Объект обеспечивает поливной водой фермеров Сайрамского района. Сегодня из гидроузла сбрасывается 7 кубометров воды в секунду.



Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Сайрамского района и специалистами предприятия «Туран су». Глава ведомства рассказал о проводимой работе по развитию водного хозяйства страны.

— Для стабильного обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой строится водохранилище «Байдибек-ата». После ввода объекта в эксплуатацию в Сайрамском районе будет полностью решен вопрос орошаемого водоснабжения. Однако крестьянские хозяйства должны перейти на водосберегающие технологии. Это требование времени. Сейчас субсидируются до 80% затрат на приобретение водосберегающих систем. На рытье скважин также предусмотрены субсидии в размере 80%. Есть поддержка со стороны государства, теперь нужно ею воспользоваться, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Далее министр посетил плотину «Сайрам-су». Объект регулирует сток реки Сайрам-су и обеспечивает поливной водой 8 760 га земель через Правобережный и Левобережный магистральные каналы. Также подает дополнительную воду в водохранилище «Тогыз».



Кроме того, министр принял участие в церемонии вручения ключей от новой спецтехники Туркестанскому филиалу «Казводхоза». Филиал получил 69 единиц техники, в том числе экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, прицепы, водовозы, самосвалы, автокран, тяговое и навесное оборудование, дизельный генератор и др. В общей сложности филиал получит 133 единицы техники, оставшееся оборудование будет доставлено до конца года.



Продолжается оснащение филиалов РГП «Казводхоз» по всей стране новым оборудованием. На сегодня филиалы предприятия получили 439 единиц спецтехники и автотранспорта из запланированных 757.