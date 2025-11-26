70 женщин искали защиты от домашнего насилия в Жамбылской области

По словам директора КГУ «Жамбылский областной центр социальной помощи жертвам бытового насилия» Айданы Бигабыловой, домашнее насилие — это не бытовая ссора, а серьезная угроза жизни, здоровью и человеческому достоинству. Проблема нередко остается скрытой, а помощь женщины ищут только после длительного физического, психологического или экономического давления.

— В прошлом году к нам обратилась 71 женщина, в этом — 70. С начала года мы проконсультировали 356 человек. В большинстве случаев страдают дети, поскольку все женщины, обратившиеся за помощью, имеют несовершеннолетних, — отмечает специалист.

В регионе работают два кризисных центра — в Таразе и Кордайском районе. Они предоставляют временное проживание, оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают с юридическими консультациями. При необходимости детям обеспечивают доступ к школам и детским садам, взрослым — содействие в трудоустройстве и обучении профессии.

Несмотря на постоянный поток обращений, работа специалистов приносит ощутимые результаты. В прошлом году 15 женщин смогли найти работу, в текущем — еще восемь. Несколько пострадавших освоили новые навыки на краткосрочных курсах. Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, также получили необходимую поддержку. Часть посещает кружки, другая направлена в учреждения, где обеспечены условия для их развития и безопасности. Всего в этом году 92 человека — 24 женщины и 68 детей смогли вернуться в свои семьи после помощи специалистов.

Домашнее насилие чаще всего возникает в семьях с низким уровнем социального благополучия, где распространены безработица и зависимость. Основные причины — алкоголизм, агрессия и отсутствие взаимопонимания. По данным центра, среди пострадавших в 2025 году 58 женщин имели среднее образование, 22 были многодетными матерями, еще 58 не имели постоянной работы. 35 проживали в сельской местности — эти факторы нередко усугубляют уязвимость.

В Казахстане в эти дни проходит международная акция «16 дней против насилия». Ежегодно кампания стартует 25 ноября и продолжается до 10 декабря при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства культуры и информации. Ее цель — привлечь внимание к проблеме бытового насилия, повысить правовую грамотность населения и напомнить, куда можно обратиться за помощью.

Ранее мы рассказывали, куда обращаться в случаях бытового насилия.

В Казахстане разрабатывают новый закон, направленный на предотвращение преступлений, включая случаи домашнего насилия.