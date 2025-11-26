70 женщин искали защиты от домашнего насилия в Жамбылской области
70 женщин с начала года обратились за помощью от домашнего насилия. Всего за год специалисты проконсультировали более 350 человек, тогда как средний показатель обращений по региону ежегодно держится на уровне около 280, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам директора КГУ «Жамбылский областной центр социальной помощи жертвам бытового насилия» Айданы Бигабыловой, домашнее насилие — это не бытовая ссора, а серьезная угроза жизни, здоровью и человеческому достоинству. Проблема нередко остается скрытой, а помощь женщины ищут только после длительного физического, психологического или экономического давления.
— В прошлом году к нам обратилась 71 женщина, в этом — 70. С начала года мы проконсультировали 356 человек. В большинстве случаев страдают дети, поскольку все женщины, обратившиеся за помощью, имеют несовершеннолетних, — отмечает специалист.
В регионе работают два кризисных центра — в Таразе и Кордайском районе. Они предоставляют временное проживание, оказывают психологическую и социальную поддержку, помогают с юридическими консультациями. При необходимости детям обеспечивают доступ к школам и детским садам, взрослым — содействие в трудоустройстве и обучении профессии.
Несмотря на постоянный поток обращений, работа специалистов приносит ощутимые результаты. В прошлом году 15 женщин смогли найти работу, в текущем — еще восемь. Несколько пострадавших освоили новые навыки на краткосрочных курсах. Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, также получили необходимую поддержку. Часть посещает кружки, другая направлена в учреждения, где обеспечены условия для их развития и безопасности. Всего в этом году 92 человека — 24 женщины и 68 детей смогли вернуться в свои семьи после помощи специалистов.
Домашнее насилие чаще всего возникает в семьях с низким уровнем социального благополучия, где распространены безработица и зависимость. Основные причины — алкоголизм, агрессия и отсутствие взаимопонимания. По данным центра, среди пострадавших в 2025 году 58 женщин имели среднее образование, 22 были многодетными матерями, еще 58 не имели постоянной работы. 35 проживали в сельской местности — эти факторы нередко усугубляют уязвимость.
В Казахстане в эти дни проходит международная акция «16 дней против насилия». Ежегодно кампания стартует 25 ноября и продолжается до 10 декабря при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства культуры и информации. Ее цель — привлечь внимание к проблеме бытового насилия, повысить правовую грамотность населения и напомнить, куда можно обратиться за помощью.
Ранее мы рассказывали, куда обращаться в случаях бытового насилия.
В Казахстане разрабатывают новый закон, направленный на предотвращение преступлений, включая случаи домашнего насилия.