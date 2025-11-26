Куда обращаться в случаях бытового насилия

Директор КГУ «Кризисный центр «Үміт» акимата города Астаны Галихан Куканбеков выступил на пресс-конференции столичной Службы коммуникаций.

— Бытовое насилие является одной из самых актуальных проблем общества, важно своевременно помогать жертвам бытового насилия. Домашнее насилие может иметь физический, психологический, экономический или сексуальный характер. В большинстве случаев его жертвы — женщины и дети. Необходимо своевременно выявлять признаки опасности, срочно обращаться в полицию, «скорую помощь» или на телефон доверия кризисного центра. В Астане работает центр «Үміт», оказывающий помощь пострадавшим. Наш центр обеспечивает безопасность, а также окажет психологическую, правовую и социальную поддержку. В течение года здесь получили помощь 200 человек, проведено более 500 консультаций и десятки тренингов. 85 процентов женщин и детей вернулись к привычной жизни, полностью восстановились, — сказал Г. Куканбеков.

По его словам, центр также оказывает помощь по вопросам алиментов, развода, документов и в имущественных спорах. Наряду с этим, предусмотрены возможности для трудоустройства, обеспечения жильем и обучения на курсах предпринимателей.