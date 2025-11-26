РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Куда обращаться в случаях бытового насилия

    Специалисты напоминают, что в случаях бытового насилия важно незамедлительно обращаться за помощью в полицию, скорую или кризисные службы, где пострадавшим предоставляется защита и необходимая поддержка, передает Kazіnform.

    Бытовое насилие, домашнее насилие, семья, отношения
    Фото: pixabay

    Директор КГУ «Кризисный центр «Үміт» акимата города Астаны Галихан Куканбеков выступил на пресс-конференции столичной Службы коммуникаций. 

    — Бытовое насилие является одной из самых актуальных проблем общества, важно своевременно помогать жертвам бытового насилия. Домашнее насилие может иметь физический, психологический, экономический или сексуальный характер. В большинстве случаев его жертвы — женщины и дети. Необходимо своевременно выявлять признаки опасности, срочно обращаться в полицию, «скорую помощь» или на телефон доверия кризисного центра. В Астане работает центр «Үміт», оказывающий помощь пострадавшим. Наш центр обеспечивает безопасность, а также окажет психологическую, правовую и социальную поддержку. В течение года здесь получили помощь 200 человек, проведено более 500 консультаций и десятки тренингов. 85 процентов женщин и детей вернулись к привычной жизни, полностью восстановились, — сказал Г. Куканбеков. 

    По его словам, центр также оказывает помощь по вопросам алиментов, развода, документов и в имущественных спорах. Наряду с этим, предусмотрены возможности для трудоустройства, обеспечения жильем и обучения на курсах предпринимателей. 

    — Если вы стали свидетелем насилия или вам нужна помощь, можете обращаться по телефонам 71-60-63, 111 или на номер «102», — сказал спикер. 

    Теги:
    Бытовое насилие Дети Семья
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают