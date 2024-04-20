69 земельных участков готовы для строительства жилья в Кобдинском районе Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил пострадавший от паводка Кобдинский район. В районном центре – селе Кобда - глава региона ознакомился с проектами и осмотрел территорию, на которой будут построены новые жилые дома для оставшихся без крова из-за разрушительного воздействия природной стихии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как доложил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев, в селе подготовлено 69 земельных участков для строительства жилья.

— В Кобде не подлежит восстановлению 121 дом. 16 строительных компаний изъявили желание построить здесь новые дома. Они уже поставляют в село технику, строительные материалы. В дальнейшем количество стройкомпаний увеличится. В целом в районах области уже готовы начать строительство 172 домов, в том числе 69 домов в селе Кобда. По типовым проектам будут построены здания площадью 80 и 100 квадратных метров. Кроме того, жители района выражают свои намерения по приобретению готового жилья, — сказал Ержан Муздыбаев.

По его словам, подрядные организации вскоре начнут строительство 40 домов в Уилском районе и 10 — в Темирском районе. Кроме того, в Айтекебийском районе готовы начать работу три организации. В селе Жагабулак Мугалжарского района также будут построены новые жилые дома. Пока все строительные компании начинают работы за счет собственных средств.

Фото: акимат Актюбинской области

Одной из строительных организаций, возводящих новые жилые дома в Кобде, является «Самрук-Курылыс».

— Вместе с коллегами мы также выразили желание помочь районам, оказавшимся в трудной ситуации. За короткое время закупили необходимые стройматериалы и доставляем в Кобдинский район. Как получим проектно-сметную документацию, приступим к строительно-монтажным работам. Наша компания построит около 20 домов, — отметил директор предприятия Танирберген Назым.

В ходе встречи с представителями строительных компаний аким области Асхат Шахаров поручил им выполнять все работы своевременно и качественно. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий за инициативу о вложении собственных средств в строительство домов, отметил, что местные исполнительные органы оказывают и будут оказывать всестороннюю поддержку.

Фото: акимат Актюбинской области

— По поручению Президента меценаты, граждане, у которых есть возможность, подключаются и протягивают руку помощи регионам. Они закреплены и за нашей областью, участвуют в финансировании проектов. В ближайшие два месяца все строительные работы должны быть завершены. Мы создаем условия для своевременной доставки, а также доступности строительных материалов, а вы должны сдать жилье качественно и своевременно. Необходимо максимально быстро создать условия для тех, кто остался в паводок без жилья, — добавил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Как сообщалось, социальные выплаты на 25,8 млн тенге получили 70 пострадавших от паводка семей в Мугалжарском районе Актюбинской области. Во время наводнения в Актюбинской области стали непригодными для проживания 595 домов, в основном, в Кобдинском и Ойылском районах. Некоторые жители региона после спада паводка вернулись домой и начали получать компенсацию.