Актюбинцы из подтопленных районов возвращаются в свои дома

Во время наводнения в Актюбинской области стали непригодными для проживания 595 домов, в основном, в Кобдинском и Ойылском районах. Некоторые жители Актобе после спада паводка вернулись домой и уже успели получить компенсацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По Астанинскому району города Актобе принято 41 заявление. По всем было проведено техническое обследование, вынесены заключения по оценке. В настоящее время 30 домовладельцам, обратившимся за материальной помощью, мы уже перевели деньги. Другим также будут переведены. У кого-то вода подтопила вход в дом, у других полностью затопила. Соответственно, размер компенсации различный. Вместе с тем, им оказана единовременная помощь, – сказал заместитель акима Астанинского района Жаксат Толегенов.

Фото: Алытнай Сагындыкова / Kazinform

По его словам, в районе нет обрушившихся домов или в аварийном состоянии. Сейчас 5 семей находятся в эвакуационном пункте, остальные вернулись в свои дома. Вернувшиеся занялись строительством.

Фото: Алытнай Сагындыкова / Kazinform

- Мы построили дом в 2021 году, с 2022 года в нем проживаем. В 2023 году дом был подтоплен, я его отремонтировал. В этом году 27-28 марта, 2 апреля было подтопление. Получил единовременную помощь и материальную компенсацию. Сейчас купим цемент, древесину, начнем строительство. Нам в течение 15 дней поступили все выплаты. В доме проживают 10 человек. У меня 7 детей. Сделаю в доме ремонт. До тех пор дети будут жить в общежитии, – сказал житель города Сырым Бекембаев.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

По Алматинскому району города Актобе сообщили о подтоплении домов около 3 тысяч человек, они написали заявления. Сейчас здесь работают несколько технических инспекторов.

- Мы проверяем, из чего построен дом, в каком состоянии строительные материалы. Проверяем, начиная с фундамента, заканчивая кровлей. Не остаются без внимания и отделочные работы. Проверяем также напольное покрытие. Эти документы передаем в оценочную компанию. Там подсчитывают размеры ущерба, – сказал технический оценщик Ергасыр Сегизбаев.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Для жителей Алматинского района был заранее определен график, людей уведомили, когда к ним придут технические инспекторы. В это время жители открывали свои дома и показывали их. Сейчас большинство жителей открывают окна и двери, чтобы просушить дома.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

- В 2017 году был паводок, но дом не подтопило. В этом году 28 марта начала прибывать вода, волонтеры укладывали мешки с песком. Затем 29 марта пошел снег, вода спала. Потом опять потеплело и вода начала прибывать. Мы подняли с первого этажа всю технику на второй этаж. Целую неделю укладывали вокруг дома мешки с песком, но все равно подтапливает. Заливали монтажной пеной двери, это не дало результата. Потому, что течение было сильное, – рассказала жительница города Саулет Кайынбаева.

Теперь, по ее словам, она планирует вновь зацементировать пол, заменить мебель и двери. Сейчас она занимается просушкой помещений.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

В районах Актюбинской области, где случилось наводнение, проводится техническая проверка и работают оценщики.