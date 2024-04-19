Соцвыплаты на 25,8 млн тенге получили 70 семей в Мугалжарском районе Актюбинской области

В Актюбинской области дома семей, пострадавших от паводка в Мугалжарском районе, проходят экспертизу членами специальной комиссии, подсчитывается сумма ущерба. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

- Во время паводка в селе Жагабулак Батпаккольского сельского округа были полностью затоплены 43 дома, 23 из них пришли в негодность. Единовременная социальная выплата была перечислена жителям, имущество которых признано поврежденным на 80 процентов. Также их переселили в предназначенное для временного проживания помещение. Каждая семья, оставшаяся без крова, будет обеспечена жильем, - сказал аким Батпаккольского сельского округа Мейрамбек Бокашев.

Кундыз Касымова проживает в селе Жагабулак, многодетная мать. Ее дом был затоплен водой.

- Семьям, пострадавшим от паводка, оказывается всесторонняя поддержка. Нас разместили во временных пунктах для проживания, создали необходимые условия. Я уже получила социальную выплату, предусмотренную государством, - рассказала Кундыз Касымова.

Фото: акимат Актюбинской области

Сегодня 70 семей в районе получили единовременную социальную выплату в размере 369,2 тыс. тенге на общую сумму 25,8 млн тенге.

Кроме того, в районную комиссию по подсчету материального ущерба поступили заявления от 83 семей. Уже проверено техническое состояние 35 домов, проведена оценка 5 домов, выплачено 9,4 млн тенге компенсации.