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660 семей в Туркестане получили квартиры в канун Дня Конституции

30 Августа 2019, 17:26
660 семей в Туркестане получили квартиры в канун Дня Конституции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 660 семей получили долгожданное жилье. Торжественное мероприятие было приурочено к государственному празднику - Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Ключи новоселам вручил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 11 пятиэтажных жилых домов построены в микрорайоне Отырар. Введены в эксплуатацию и сданы 165 однокомнатных, 165 двухкомнатных и 330 трехкомнатных квартир.

Отметим, все квартиры распределены среди граждан, стоящих в очереди на получение жилья и относящихся к социально уязвимым слоям населения. В многоквартирных домах полностью налажена инфраструктура. Кроме того, до конца текущего года запланировано ввести в эксплуатацию еще 9 пятиэтажных домов.

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Туркестанская область   Строительство   Жилье   Дата   Конституция   Нурлы жер   Общество  
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