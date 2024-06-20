651 174 казахстанца стоят в очереди на получение жилья

Сегодня в Казахстане в очереди на получение жилья в акиматах состоят 651 174 очередника, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Из них 256 293 тысячи - в категории социально уязвимые слои населения, к которым относятся многодетные семьи, дети-сироты, лица с инвалидностью и др.

Напомним, ранее Мажилис принял закон, позволяющий приватизировать арендное жилье.

Законопроектом предлагается:

определение мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

совершенствование механизма ведения очередности нуждающихся в жилище;

преобразование АО «Отбасы банк» в национальный институт развития;

формирование, ведение, мониторинг и актуализация электронной базы «Центр обеспечения жильем», содержащей сведения о гражданах, нуждающихся в жилище.

Данный законопроект одобрен в первом чтении 22 ноября 2023 года.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки. Ранее в интервью корреспонденту агентства депутат Лукбек Тумашинов подробно рассказал, какие новшества содержит проект закона. По его словам, тысячи казахстанцев смогут приватизировать арендное жилье по остаточной стоимости, также предлагается предоставить право на приватизацию жилья, полученного взамен аварийного.