РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Мажилис принял закон, позволяющий приватизировать арендное жилье

    жилье
    Фото: pixabay

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Законопроектом предлагается:

    • определение мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;
    • совершенствование механизма ведения очередности нуждающихся в жилище;
    • преобразование АО «Отбасы банк» в национальный институт развития;
    • формирование, ведение, мониторинг и актуализация электронной базы «Центр обеспечения жильем», содержащей сведения о гражданах, нуждающихся в жилище.

    Данный законопроект одобрен в первом чтении 22 ноября 2023 года.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

    • сохранение первоочередного права на получение жилища из государственного жилищного фонда четырех категорий социально уязвимых слоев населения (ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», многодетные семьи), а также дополнительного включения в данный перечень семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью первой, второй групп. При этом предлагается, что предоставление первоочередного права предусматривается «в рамках распределяемого года»;
    • сохранение действующего права на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилищ из государственного жилищного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона «О жилищных отношениях»;
    • предоставление гражданам права приватизации арендного жилища, ранее выданного без права выкупа;
    • предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным;
    • разграничение полномочий между местными исполнительными органами и Отбасы банком при предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий; 
    • введение компетенции местных исполнительных органов по мониторингу списков нуждающихся в жилище граждан;
    • сохранение Отбасы банка в системе банков второго уровня и в системе обязательного гарантирования депозитов;
    • сохранение лицензирования деятельности Отбасы банка.

    Также внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    Ранее в интервью корреспонденту агентства депутат Лукбек Тумашинов подробно рассказал, какие новшества содержит этот законопроект. 

    Теги:
    Недвижимость Легализация. Приватизация Жилье Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!