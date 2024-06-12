Мажилис принял закон, позволяющий приватизировать арендное жилье

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроектом предлагается:

определение мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

совершенствование механизма ведения очередности нуждающихся в жилище;

преобразование АО «Отбасы банк» в национальный институт развития;

формирование, ведение, мониторинг и актуализация электронной базы «Центр обеспечения жильем», содержащей сведения о гражданах, нуждающихся в жилище.

Данный законопроект одобрен в первом чтении 22 ноября 2023 года.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

сохранение первоочередного права на получение жилища из государственного жилищного фонда четырех категорий социально уязвимых слоев населения (ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», многодетные семьи), а также дополнительного включения в данный перечень семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью первой, второй групп. При этом предлагается, что предоставление первоочередного права предусматривается «в рамках распределяемого года»;

сохранение действующего права на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилищ из государственного жилищного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона «О жилищных отношениях»;

предоставление гражданам права приватизации арендного жилища, ранее выданного без права выкупа;

предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным;

разграничение полномочий между местными исполнительными органами и Отбасы банком при предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

введение компетенции местных исполнительных органов по мониторингу списков нуждающихся в жилище граждан;

сохранение Отбасы банка в системе банков второго уровня и в системе обязательного гарантирования депозитов;

сохранение лицензирования деятельности Отбасы банка.

Также внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

Ранее в интервью корреспонденту агентства депутат Лукбек Тумашинов подробно рассказал, какие новшества содержит этот законопроект.