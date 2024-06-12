В Мажилисе во втором чтении будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики». О том, что предусмотрено в этом законопроекте, в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель рабочей группы, депутат Лукбек Тумашинов.

— Лукбек Шабданович, в поступившем на рассмотрение во втором чтении законопроекте предлагается электронная база данных жилищного обеспечения, чем она будет отличаться от очереди на жилье, которую сейчас ведут акиматы? Если закон будет принят, какие предусмотрены гарантии, что очередь опять не будет передвигаться по знакомству и что имена, получивших жилье, будут публично оглашены? Какие нормы и механизмы предлагаются для обеспечения открытости этого процесса?

— Есть официальная информация о том, что сейчас в очереди на жилье состоят 650 тысяч человек. После создания «Жилищного центра» все эти 650 тысяч человек будут еще раз проверены. Среди них есть те, кто уехал за границу или уже приобрел жилье. То есть перепроверка необходима, чтобы избежать нарушений законодательства. Вместе с тем, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева на базе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» будет создан Национальный институт развития «Семейный банк» для обеспечения жильем малообеспеченных граждан. Филиалы нового центра откроются после того, как очередники на жилье, о которых Вы упомянули, будут переданы «Отбасы Банку» от местных акиматов. Все будут следить за своей очередью онлайн через платформы «Отбасы Банка». То есть нарушения закона не будет. Все будет публиковаться открыто.

— В рамках законопроекта предлагается предоставлять жилье в срок не позднее 1 года семьям погибших при исполнении своих государственных и общественных обязанностей. В этом случае необходимо ли отсутствие наличия жилья у погибшего? Также хотелось бы уточнить, если учитель погибнет, спасая ученика, или волонтер погибнет во время борьбы со стихийным бедствием, предоставят ли его семье жилье? Или это норма, распространяется только на представителей силовых структур?

— Эта норма касается военнослужащих и тех, кто работает в правоохранительных органах. Этот вид помощи семьям погибших при защите Родины существует уже давно. Этот пункт включен и в этот законопроект. Это одна из 11 категорий, которые могут получить жилье от государства. Мы считаем, что это правильно. Потому что если у семьи человека, погибшего, защищая родину, нет квартиры, ее необходимо предоставить в течение года.

— Предлагаете разрешить приватизировать арендное жилье, предоставляемое на сегодня без права выкупа. Пожалуйста, уточните здесь, что означает «приватизация». Будет ли жилье передано арендатору на безвозмездной основе или оно будет приобретено за определенную сумму? Если это будет покупка, то чем она будет отличаться от покупки жилья на рынке? Кто и как будет рассчитывать стоимость арендного жилья? Что будет, если арендатор не согласится со стоимостью дома, предложенной «Отбасы Банком»?

— Сегодня в арендном жилье проживает 51 тысяча семей. От каждой из них мы получаем разные письма. Учитывая просьбы, изложенные в этих письмах, мы считаем, что им должно быть предоставлено право приватизировать арендное жилье. Но надо открыто сказать, что приватизация не бесплатная. Арендатор будет приобретать жилище, выплачивая остаточную стоимость. Здесь мы устанавливаем годовую амортизацию в размере 2 процентов. Например, если вы купили дом за 8 миллионов тенге, через пять лет остаточная стоимость составит 7 миллионов 200 тысяч тенге. То есть не по рыночной цене, которая, например, 5 лет назад составляла 8 миллионов тенге, сейчас стоит на рынке 16-17 миллионов тенге. С заботой о людях, мы предлагаем такой инструмент. Следует отметить, что это делается на добровольной основе. Если вы не хотите приватизировать арендное жилье или у вас нет денег на погашение остаточной стоимости, вы можете продолжать жить на арендной основе. Даже предусмотрена передача арендного жилья по наследству.

— В законопроекте также предлагается предоставить право на приватизацию жилья, полученного взамен аварийного. Каково на сегодня реальное количество жилищ, признанных аварийными в Казахстане?

— По нашим данным, в Казахстане аварийными признаны 3700 жилищ. Всем этим гражданам будут предоставлено жилье с правом приватизации. Эта работа осуществляется в основном через местные исполнительные органы в рамках программы модернизации. То есть цифры будут меняться.

-Вы собираетесь ввести норму о предоставлении права приватизации служебного жилья, предоставляемого работникам организаций из государственного жилищного фонда. В документе прописано: «Гражданам, проработавшим на государственной службе не менее 10 лет, предоставляется право приватизировать служебное жилье». Не означает ли это, что всем, кто проработал на госслужбе более 10 лет, будет предоставлено жилье?

— Через 10 лет будут иметь право на приватизацию только те, кто уже получил служебное жилье. Здесь также будет использоваться принцип «остаточной стоимости».

— В категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение жилья из государственного жилфонда, предлагается ввести отдельную группу — «вдовы», потерявшие кормильцев, имеющие на попечении несовершеннолетнего ребенка и ребенка-студента до 23 лет. Какая имеется в этом потребность? Сколько «вдов», подпадающих под эту категорию, не имеют жилья? Есть реальная статистика?

— Казахи издревле не оставляли без заботы вдов и сирот. Почему бы не поддержать тех граждан, у которых муж или жена скончались, и они одни воспитывают 2-3 детей, также как мы поддерживаем многодетные семьи? Поэтому мы вывели их в отдельную категорию. Я не могу сказать, что таких семей мало. Особенно много женщин.

— Вы предлагаете оставить ветеранов ВОВ в категории, имеющих право на получение жилья из государственного жилищного фонда на безочередной, бесплатной основе. Сколько сейчас насчитывается не имеющих жилья ветеранов Великой Отечественной войны? Соответствует ли количество поступивших заявлений числу живущих ветеранов? Вообще, сколько раз ветеран ВОВ имеет право на получение жилья из государственного жилищного фонда? В соцсетях встречаются жалобы на тех, кто ходит по акиматам и за счет своего дедушки получает несколько квартир. Как не допустить таких сомнительных схем в этом законопроекте?

— Мы бурно обсуждали этот вопрос. Ветеранов ВОВ осталось не так много, даже, можно сказать, единицы. Но в эту же категорию включены и ветераны Афганской войны, участники ликвидации чернобыльской катастрофы. Поэтому мы оставляем категорию ветеранов ВОВ. Что касается соцсетей, да, вы правы, мы тоже их читаем и смотрим. Ранее были случаи, когда человек за счет своего предка получал квартиру и в районе, и в городе. Поэтому мы хотим открыть электронную очередь в «Отбасы Банке». Человеку, получившему жилье один раз, нельзя будет получить его повторно.

— Вы предлагаете включить семьи, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов I и II группы, в число граждан, имеющих право на получение вне очереди жилья от государства. Всем ли им предоставят жилье по адресу проживания? Если у них возникнет необходимость переехать в Астану или Алматы по состоянию здоровья, что предусматривает законопроект в таких случаях? Например, если человек продаст дом в райцентре, этих денег не хватит на покупку жилья в Астане или Алматы. Как будут регулироваться такие нюансы?

— Жилье предоставляется государством только один раз в качестве помощи социально незащищенным слоям населения. Что касается детей-инвалидов, то по месту проживания тоже есть больницы. Хорошие больницы открываются в областных центрах. А если вам необходимо получить лечение, которое предоставляется только в Астане, то предоставляются специальные квоты. Конечно, для всех не хватит жилья в Астане или Алматы. Поэтому этот вопрос так и рассматривается.

— В документе указано, что не менее 70 процентов жилья, предоставляемого в рамках господдержки, должно быть предоставлено 11-ти категориям. Кто относится к этим категориям? Какой процент жилья из госфонда на сегодня им предоставляется? Вообще, зачем потребовалось вводить такую норму? Означает ли это, что уменьшится количество людей из других категорий?

— К данным категориям относятся ветераны войны; инвалиды 1, 2 группы; семьи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; жертвы ядерных испытаний; сироты; вдовы; многодетные матери — обладатели «Алтын алқа», «Күміс алқа»; многодетные семьи; воспитывающие ребенка-инвалида и другие. Разумеется, 70 процентов квартир, предоставляемых из госфонда, получат социально уязвимые слои населения. Остальные 30 процентов будут распределены по другим категориям.

— Большая часть изменений касается только поддержки социально уязвимых слоев населения. Но ведь в стране есть еще и представители так называемого «среднего класса», доходы которых недостаточны для покупки жилья на рынке, но, тем не менее, они не относятся к социально уязвимой группе. Почему нет норм, которые могли бы их поддержать? Вы, наверное, знаете, что большинство тех, кто снимает квартиры, являются именно такими гражданами. Не планируют ли депутаты изменить жилищную политику в этом направлении?

— Мы знаем эту проблему. На самом деле, большинство людей, снимающих квартиры, — это люди с низким или средним достатком. Невозможно предоставить квартиры всем. Как уже отмечалось, в очереди на жилье состоят 650 тысяч человек. Сейчас жилые дома строятся в моногородах, районных центрах и селах. Понятно, что цены на жилье там более доступные, чем в Астане и Алматы, областных центрах. Думаю, что со временем трафик (переезжающих) в Астану и Алматы тоже уменьшится. Новое направление жилищной политики также направлено на поощрение таких положительных тенденций.