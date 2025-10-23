6,32 млрд кубометров воды сбросили из Шульбинского водохранилища в этом году

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе Ертисской бассейновой инспекции по итогам девяти месяцев 2025 года.

В общей сложности в рамках природоохранных попусков было залито порядка 305 тыс. га земель в Павлодарской области. Это на 27,5 тыс. га больше, чем в прошлом году.

В текущем году специалистами Ертисской бассейновой инспекции было проведено 58 проверок на предмет соблюдения водного законодательства, наложено 52 штрафа на общую сумму в 25 млн тенге.

В рамках дорожной карты по санации рек и озер на 2025–2027 годы в области Абай завершена очистка участков рек Киндикты и Кокпекты общей протяженностью 15 км.

— Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия, а также защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Кроме того, сбросы воды позволяют заливать луга и природные пастбища, что обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию сельского хозяйства, — сообщил руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу построят 8 водохранилищ и обновят 3000 км каналов.