60 казахстанских специалистов водной отрасли пройдут курсы повышения в Китае

Министерство водных ресурсов и ирригации ведет переговоры с китайской компанией Power China о продолжении совместной программы по подготовке кадров. Напомним, что в конце мая этого года глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов встретился с генеральным директором Power China Ван Бинем.

Казахстанская сторона предложила составить среднесрочный план обучения, который позволит повышать квалификацию отечественных специалистов водного хозяйства в течение ближайших нескольких лет.

На сегодня курсы повышения квалификации в Китае прошли 60 казахстанских специалистов. До конца года обучение в КНР пройдут еще 60 человек. Курсы проходят за счет китайской стороны.

Напомним, что в марте этого года водные ведомства Казахстана и Китая впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает укрепление двустороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.

— Мы открыты для обсуждения совместных инициатив по разработке стажировок и образовательных программ, а также для обмена знаниями, опытом и технологиями. Уверен, что тесное двустороннее взаимодействие поможет в развитии кадрового потенциала водной отрасли Казахстана, а также укрепит стратегическое партнерство между нашими странами, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее Национальный музей Казахстана и Китайский национальный музей шелка договорились о подписании пятилетнего меморандума о сотрудничестве.