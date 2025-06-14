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    19:15, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Национальные музеи Казахстана и Китая подпишут меморандум о сотрудничестве

    Национальный музей Казахстана и Китайский национальный музей шелка договорились о подписании пятилетнего меморандума о сотрудничестве. Этот шаг станет важным этапом в развитии культурных связей между двумя странами, сообщает корреспондент Kazinform.

    Национальные музеи Казахстана и Китая подпишут меморандум о сотрудничестве
    Фото: Kazinform

    О предстоящем соглашении сообщил заместитель директора Китайского национального музея шелка Чжан Чэнмин во время международной научно-практической конференции «Великий шелковый путь: диалог культур», проходящей в Астане. 

    — Мы подпишем меморандум с Национальным музеем Казахстана. В будущем в течение пяти лет каждый год мы будем проводить выставку здесь — в Национальном музее Казахстана, — отметил он.

    По словам Чжана Чэнмина, Национальный музей шелка Китая расположен в городе Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян на юго-востоке страны. Это крупнейший музей текстиля и шелка в Китае.

    В этом году конференция приурочена к открытию Года туризма между Казахстаном и Китаем. Главным событием стал приезд выставки «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана».

    — Мы привезли выставку под названием «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана». Помимо экспозиции проходит конференция, на которой эксперты отрасли, ремесленники и ученые обмениваются мнениями и делятся опытом, — добавил Чжан Чэнмин.

    Он напомнил, что первая выставка музея в Астане состоялась 15 лет назад. Но нынешняя — самая масштабная из всех.

    — В этом году мы проводим самую крупную выставку, которую когда-либо проводили в Казахстане. Национальный музей выделил нам более 1000 квадратных метров. Мы смогли представить свыше 145 экспонатов. Помимо выставки здесь пройдет показ мод с участием шелковых нарядов, — рассказал он.

    Ранее сообщалось, что в Астане открылась выставка товаров крупнейшей провинции КНР — Цзянсу «Один пояс — один путь». 

    Теги:
    Казахстан Китай Сотрудничество Музеи КНР
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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