Национальные музеи Казахстана и Китая подпишут меморандум о сотрудничестве
Национальный музей Казахстана и Китайский национальный музей шелка договорились о подписании пятилетнего меморандума о сотрудничестве. Этот шаг станет важным этапом в развитии культурных связей между двумя странами, сообщает корреспондент Kazinform.
О предстоящем соглашении сообщил заместитель директора Китайского национального музея шелка Чжан Чэнмин во время международной научно-практической конференции «Великий шелковый путь: диалог культур», проходящей в Астане.
— Мы подпишем меморандум с Национальным музеем Казахстана. В будущем в течение пяти лет каждый год мы будем проводить выставку здесь — в Национальном музее Казахстана, — отметил он.
По словам Чжана Чэнмина, Национальный музей шелка Китая расположен в городе Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян на юго-востоке страны. Это крупнейший музей текстиля и шелка в Китае.
В этом году конференция приурочена к открытию Года туризма между Казахстаном и Китаем. Главным событием стал приезд выставки «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана».
— Мы привезли выставку под названием «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана». Помимо экспозиции проходит конференция, на которой эксперты отрасли, ремесленники и ученые обмениваются мнениями и делятся опытом, — добавил Чжан Чэнмин.
Он напомнил, что первая выставка музея в Астане состоялась 15 лет назад. Но нынешняя — самая масштабная из всех.
— В этом году мы проводим самую крупную выставку, которую когда-либо проводили в Казахстане. Национальный музей выделил нам более 1000 квадратных метров. Мы смогли представить свыше 145 экспонатов. Помимо выставки здесь пройдет показ мод с участием шелковых нарядов, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что в Астане открылась выставка товаров крупнейшей провинции КНР — Цзянсу «Один пояс — один путь».