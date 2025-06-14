Национальные музеи Казахстана и Китая подпишут меморандум о сотрудничестве

О предстоящем соглашении сообщил заместитель директора Китайского национального музея шелка Чжан Чэнмин во время международной научно-практической конференции «Великий шелковый путь: диалог культур», проходящей в Астане.

— Мы подпишем меморандум с Национальным музеем Казахстана. В будущем в течение пяти лет каждый год мы будем проводить выставку здесь — в Национальном музее Казахстана, — отметил он.

По словам Чжана Чэнмина, Национальный музей шелка Китая расположен в городе Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян на юго-востоке страны. Это крупнейший музей текстиля и шелка в Китае.

В этом году конференция приурочена к открытию Года туризма между Казахстаном и Китаем. Главным событием стал приезд выставки «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана».

— Мы привезли выставку под названием «Шелк и Шелковый путь: от Китая до Казахстана». Помимо экспозиции проходит конференция, на которой эксперты отрасли, ремесленники и ученые обмениваются мнениями и делятся опытом, — добавил Чжан Чэнмин.

Он напомнил, что первая выставка музея в Астане состоялась 15 лет назад. Но нынешняя — самая масштабная из всех.

— В этом году мы проводим самую крупную выставку, которую когда-либо проводили в Казахстане. Национальный музей выделил нам более 1000 квадратных метров. Мы смогли представить свыше 145 экспонатов. Помимо выставки здесь пройдет показ мод с участием шелковых нарядов, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Астане открылась выставка товаров крупнейшей провинции КНР — Цзянсу «Один пояс — один путь».